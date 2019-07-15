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Работодатели Новосибирской области задолжали по зарплате почти 64 млн рублей

В среднем на одного работника приходилось по 39 822 рубля невыплаченной заработной платы.
  • 15/07/2019, 18:49
Работодатели Новосибирской области задолжали по зарплате почти 64 млн рублей

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за июнь текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2019 года составила 63,8 млн. рублей. Из них 12,9 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что своевременно не получили заработную плату 1601 человек.

— В среднем на одного работника приходилось по 39 822 рубля невыплаченной заработной платы, — уточнили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, по состоянию на 1 июля 2019 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ — Союз», ООО «Посевнинский завод спецтехники», АО «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО «Ордынская МТС» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 83,6% общей суммы задолженности.

Просроченная задолженность из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств составила 99,9% общего объема задолженности.

Фото: pixabay.com, автор- Olga1205

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