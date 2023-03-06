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«Экология – Новосибирск» вышла на конкурсное производство

  • 06/03/2023, 18:37
Автор:
конкурсное производство в Экологии-Новосибирск
Имущество экс-регоператора будут выставлять на торги.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 6 марта экс-региональный оператор по обращению с коммунальными отходами — ООО «Экология Новосибирск» — вышел на конкурсное производство. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, что иск по поводу самобанкротства компания подала в конце 2021 года, с февраля прошлого года находится в банкротстве. В октябре 2022 года в «Экологии – Новосибирск» была прекращена процедура наблюдения, введено внешнее управление и прекращены полномочия гендиректора Ларисы Анисимовой.

В начале января 2023 года на собрании кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» было принято решение отклонить план внешнего управления и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (продажа имущества). Кроме того, кредиторы проголосовали против заключения договора о выдаче банковской гарантии. На тот момент кредиторская задолженность компании составляла более 800 млн рублей. При этом до середины февраля ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) обещало погасить требования кредиторов к регоператору в полном объеме. Суд согласовал это решение, но вы платы не были проведены.

Смена регионального оператора

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

В начале февраля регоператор по обращению с ТКО в Новосибирской области было назначено  МУП «Спецавтохозяйство», которое будет исполнять эти обязанности до проведения конкурса.

Помимо функции регоператора «Экология – Новосибирск» до весны прошлого года являлась концессионером по строительству двух мусоросортировочных полигонов на территории Новосибирского района. Объекты так и не были реализованы, что неоднократно становилось поводом для критики со стороны общественников и депутатов. Здесь в качестве основных претендентов выступают ранее упомянутое МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» (Оренбург). В поддержку первого из них уже неоднократно высказывались отдельные новосибирские политики.

 

Ранее редакция сообщала, как в области «пережили» смену регоператора.

 

Фото из группы «Экологии-Новосибирск» «ВКонтакте»

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : платежи за вывоз мусора конкурсное приозводство банкротство регоператора


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