Стоимость букета цветов 8 Марта в Новосибирске составит 1800 рублей

Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data исследовал, как меняются цены на цветы в преддверии 8 марта. В этом году стоимость букета цветов в Новосибирске 8 марта снизится по сравнению с прошлым годом на 9,3% до 1824 руб. Это на 7% меньше, чем в среднем по России, где цена составит 1962 руб. В исследовании использованы обезличенные данные об оборотах бизнеса и транзакциях 28 млн клиентов Тинькофф с 2019 по 2023 год.

В этом году цены на цветы на неделе с 1 по 7 марта в среднем по России вырастут по сравнению с последней неделей февраля на 23% — до 2165 руб за одну покупку. При этом стоимость букета в сам Международный женский день будет ниже на 10%, чем в предшествующие празднику дни, и составит 1962 руб.

По отношению к 2022 цены в этом году будут ниже на 2,3% на неделе с 1 по 7 марта и останутся на уровне прошлогодних в сам праздник.

— Это связано с тем, что в прошлом году продавцы цветов столкнулись с перебоями в поставках, которые вызвали рост цен, чего не ожидается в этом году, — говорится в исследовании.

Также отмечается, что традиционно покупка цветов 8 марта обойдется дешевле, чем если покупать их заранее: средний чек в этот день в 2019—2022 годах был ниже на 12—17% по сравнению с предпраздничной неделей. Это связано с желанием продавцов сбыть в этот день, когда спрос наиболее высокий, как можно больше товара.

Как отмечают аналитики, за последние пять лет в два раза выросла доля онлайн-заказов цветов 7 марта. Это может быть связано с тем, что люди предпочитают заказывать цветы заблаговременно, чтобы гарантированно забронировать их доставку, тогда как в сам праздник может быть дефицит свободных курьеров.

Покупка цветов онлайн обойдется почти вдвое дороже, так как в стоимость входит еще и услуга доставки. В этом году 8 марта стоимость одной покупки в обычном магазине составит 1831 руб против 3500 руб онлайн. На том же уровне будут цены в онлайн-сервисах и накануне, 7 марта, когда спрос на доставку выше. В Новосибирске доля онлайн-заказов цветов, по прогнозам, составит 15,4% 7 марта и 4,6% 8 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 200 тонн цветов завезли в Сибирь к 8 Марта.