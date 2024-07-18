«Чудес мы не ждем»: мэрия расторгнет договор с подрядчиком ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Муниципалитет Новосибирска планирует расторгнуть договор с подрядной организацией «СпецТрансСтрой», которая осуществляет ремонт Октябрьского моста. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев. Компания ведет работы с 2022 года, но на сегодняшний день не способна выполнять работы в необходимом темпе.

— К сожалению, темпы мы фиксируем ниспадающие. Понимаем, что еще немного времени, и подрядчик вовсе остановится. То есть, финансовые трудности, которые он сегодня испытывает, не позволяют ему развернуть работу в полный рост. Хотя и ресурс есть, и знание. и опыт, а самое главное — желание. Но, к сожалению, обстоятельства такие, что работу он физически выполнять не может в том объёме, в котором надо, чтобы объект был закончен в контрактные сроки, — рассказал он в эфире радиостанции «Городская волна».

По его словам, мэрия осуществляет ежедневный контроль за организацией. Установлено, что на объекте работают от 8 до 20 человек, тогда как требуется не менее 60 человек.

— Чудес мы уже не ждем. Планируем в ближайшее время ставить вопрос о расставании с этим подрядчиком и поиском нового. Мы не можем больше ждать, — отметил он.

Иосиф Кодалаев подчеркнул, что ключевой задачей для муниципалитета является открытие в этом году движения транспорта по Октябрьскому мосту на все шесть полос.

Напомним, в июне стало известно, что ТУАД расторг с компанией «СпецТрансСтрой» еще один контракт за 340 млн рублей. В 2024 году она не вышла на дорогу в Черепановском районе, которую должна была ремонтировать по контракту.

— Договор будет расторгнут, если подрядная организация не предпримет мер, которые направлены на исправление ситуации и исключение тех факторов, из-за которых, собственно говоря, и было принято решение об отказе. Поэтому до пятницы у нас время есть. Подрядчик, я скажу объективно, все меры предпринимает, — отметил Иосиф Кодалаев.

Кроме того, в начале в мэрии Новосибирска заявили, что может также расторгнуть договор в одним из подрядчиков по ремонту Димитровского моста. Кодалаев подчеркнул, что до конца недели подрядчик должен исправить ситуацию.

В настоящий момент в Новосибирске осуществляется ремонт на шести мостовых сооружениях. На эти цели выделено 1,5 миллиарда рублей. Реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. Работы нужно завершить до 9 декабря текущего года. В апреле этого года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что стоимость ремонта переправы оценивается в 2 млрд руб.

По данным Seldon Basis, ООО «Специальное и транспортное строительство» («СпецТрансСтрой») образовано в 2009 году в Новосибирске. Уставной капитал — 3- тысяч рублей. Основным собственником компании является Сергей Дмуха (ему принадлежит 51% долей компании). Другие собственники в сервисе не указаны. При этом с 21 июля 2021 года по 28 ноября 2023 года среди учредителей было муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир». Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 1,583 млрд рублей (в 2022 году — 2,232 млрд рублей), чистый убыток — 412,4 млн рублей (в 2022 году чистая прибыль компании составила 13,5 млн рублей). В активе компании 30 госконтрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c ДТиДБК мэрии (основной заказчик). Отмечается. что с 28.06.2024 года организация включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала, что вместо исторических перил ставят дешевую копию на Октябрьском мосту в Новосибирске.