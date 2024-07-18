Рекламодателям

«Чудес мы не ждем»: мэрия расторгнет договор с подрядчиком ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

  • 18/07/2024, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
«Чудес мы не ждем»: мэрия расторгнет договор с подрядчиком ремонта Октябрьского моста в Новосибирске
Сейчас муниципалитет ищет компанию, которая завершит ремонтные работы.

Муниципалитет Новосибирска планирует расторгнуть договор с подрядной организацией «СпецТрансСтрой», которая осуществляет ремонт Октябрьского моста. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев. Компания ведет работы с 2022 года, но на сегодняшний день не способна выполнять работы в необходимом темпе.

— К сожалению, темпы мы фиксируем ниспадающие. Понимаем, что еще немного времени, и подрядчик вовсе остановится. То есть, финансовые трудности, которые он сегодня испытывает, не позволяют ему развернуть работу в полный рост. Хотя и ресурс есть, и знание. и опыт, а самое главное — желание. Но, к сожалению, обстоятельства такие, что работу он физически выполнять не может в том объёме, в котором надо, чтобы объект был закончен в контрактные сроки, — рассказал он в эфире радиостанции «Городская волна».

По его словам, мэрия осуществляет ежедневный контроль за организацией. Установлено, что на объекте работают от 8 до 20 человек, тогда как требуется не менее 60 человек.

— Чудес мы уже не ждем. Планируем в ближайшее время ставить вопрос о расставании с этим подрядчиком и поиском нового.  Мы не можем больше ждать, — отметил он.

Иосиф Кодалаев подчеркнул, что ключевой задачей для муниципалитета является открытие в этом году движения транспорта по Октябрьскому мосту на все шесть полос.

Напомним, в июне стало известно, что ТУАД расторг с компанией «СпецТрансСтрой» еще один контракт за 340 млн рублей. В 2024 году она не вышла на дорогу в Черепановском районе, которую должна была ремонтировать по контракту.

Мэрия может расторгнуть договор с подрядчиком, ремонтирующим Димитровский мост Новосибирска

Мэрия может расторгнуть договор с подрядчиком, ремонтирующим Димитровский мост Новосибирска

Кроме того, в начале в мэрии Новосибирска заявили, что может также расторгнуть договор в одним из подрядчиков по ремонту Димитровского моста. Кодалаев подчеркнул, что до конца недели подрядчик должен исправить ситуацию.

— Договор будет расторгнут, если подрядная организация не предпримет мер, которые направлены на исправление ситуации и исключение тех факторов, из-за которых, собственно говоря, и было принято решение об отказе. Поэтому до пятницы у нас время есть. Подрядчик, я скажу объективно, все меры предпринимает, — отметил Иосиф Кодалаев.

В настоящий момент в Новосибирске осуществляется ремонт на шести мостовых сооружениях. На эти цели выделено 1,5 миллиарда рублей. Реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. Работы нужно завершить до 9 декабря текущего года. В апреле этого года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что стоимость ремонта переправы оценивается в 2 млрд руб.

По данным Seldon Basis, ООО «Специальное и транспортное строительство» («СпецТрансСтрой») образовано в 2009 году в Новосибирске. Уставной капитал — 3- тысяч рублей. Основным собственником компании является Сергей Дмуха (ему принадлежит 51% долей компании). Другие собственники в сервисе не указаны. При этом с 21 июля 2021 года по 28 ноября 2023 года среди учредителей было муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир». Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 1,583 млрд рублей (в 2022 году — 2,232 млрд рублей), чистый убыток — 412,4 млн рублей (в 2022 году чистая прибыль компании составила 13,5 млн рублей). В активе компании 30 госконтрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c ДТиДБК мэрии (основной заказчик). Отмечается. что с 28.06.2024 года организация включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала, что вместо исторических перил ставят дешевую копию на Октябрьском мосту в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор- Михаил Мочалов

442

Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт моста расторжение контракта Октябрьский мост


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России

Николай Морев: Растущий спрос стимулирует инвестиции

В первом квартале 2024 года объем инвестиций в Новосибирской области превысил показатель того же периода прошлого года в 1,5 раза.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Трое самовыдвиженцев сошли с предвыборной дистанции в Новосибирске
18/07/24 17:00
Власть Политика
Еще на два месяца продлили срок ареста экс-директору ФК «Новосибирск»
18/07/24 16:45
Право&Порядок
Уставшая кошка два дня просидела на березе в Новосибирске
18/07/24 16:30
Происшествия
«ДНК-библиотеки» создаются в Новосибирской области
18/07/24 16:20
Власть
В Новосибирске разместят экспозицию региона с выставки-форума «Россия» на ВДНХ
18/07/24 16:03
Власть
Более 290 клещей присосались к жителям Новосибирской области за неделю
18/07/24 16:00
Общество
Горы бараньих останков убрали с берега озера в Новосибирске
18/07/24 15:50
Общество
В Новосибирске пройдет авиафестиваль
18/07/24 15:49
Власть
Суд отказался арестовывать подозреваемого в домогательствах к детям в Новосибирске
18/07/24 15:30
Право&Порядок
Избивших подростка из-за модной прически мужчин разыскивают в Новосибирске
18/07/24 15:22
Происшествия
Более половины новосибирцев хотят покинуть город ради карьерного роста и зарплаты
18/07/24 15:00
Общество
Квадроберы Новосибирска осваивают новый тренд
18/07/24 14:52
Общество
«Чудес мы не ждем»: мэрия расторгнет договор с подрядчиком ремонта Октябрьского моста в Новосибирске
18/07/24 14:30
Бизнес Город
Работодателя оштрафовали за принятого в штат экс-полицейского под Новосибирском
18/07/24 14:00
Право&Порядок
Приметы новоселов: во что верят новосибирцы, которые переезжают в новые квартиры
18/07/24 13:57
Общество
«Забирай свои игрушки»: таксиста обвинили в пропаже детских вещей под Новосибирском
18/07/24 13:56
Общество
«Таксует Бахтиержон»: водитель украсил авто игрушками и предлагает спеть караоке во время поездки
18/07/24 13:40
Общество
Открытие школы под Новосибирском перенесли в третий раз
18/07/24 13:30
Общество
Из украинского плена шесть бойцов СВО вернулись в Новосибирскую область
18/07/24 12:57
Общество
Мэрия ищет подрядчика на ремонт дорог за 74 млн рублей в Новосибирске
18/07/24 12:30
Город
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
«Россети Новосибирск» завершают реконструкцию электросетей в селе Гусиный Брод
18/07/24 11:21
Почти 2000 сибиряков получат специальность с помощью образовательного кредита от Сбера
18/07/24 10:15
Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного»
18/07/24 9:00
Сибиряки положили на вклады в Сбере 686 млрд рублей за первую половину 2024 года
17/07/24 11:48
АО «РЭС» сменило маркетинговое наименование на «Россети Новосибирск»
17/07/24 9:00
Банк Уралсиб выступил генеральным партнером гастротуристического фестиваля-форума «В Сибири – Есть!»
16/07/24 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска