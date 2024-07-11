Нелегальных мигрантов задержали на птицефабрике под Новосибирском

На птицефабрике в селе Каменка Новосибирского района оперативники регионального УФСБ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели проверку.
В цеху по производству мяса птицы и полуфабрикатов силовики обнаружили иностранных специалистов, работающих здесь нелегально.
— Задержано 15 мигрантов: 14 из них получат штрафы за незаконное осуществление трудовой деятельности, 9 человек, не имеющих разрешение на пребывание в России выдворят из страны. Один иностранец получит штраф за нарушение миграционного режима.Работодатель будет привлечен к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. За это ему грозят 14 штрафов, — пояснили в УФСБ по Новосибирской области.
Нарушения также выявлены Роспотребнадзором.
Ранее редакция сообщала о том, что районные суды Новосибирска за июнь выдворили из страны 234 иностранных специалистов-нарушителей. Большую часть из них составили граждане Узбекистана и Таджикистана.
Источник фото и оперативного видео: пресс-служба УФСБ НСО
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