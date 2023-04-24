Работодателям Казахстана разрешили ввести четырёхдневную рабочую неделю

Норма о возможности перехода на четырехдневную неделю в Трудовом кодексе Республики Казахстан появится с 1 июля. Соответствующие поправки внес закон, подписанный президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

— По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей, — говорится в дополнении к статье кодекса о режиме рабочего времени.

С первого дня лета выходными днями в Казахстане могут стать пятница, суббота и воскресенье. Работодатель, совместно с сотрудниками, может выбрать и два других дня, помимо воскресенья, которое должно быть выходным по закону. Остальные два выходных будут определять сами работодатели с сотрудниками.

— Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год — при установлении суммированного учета рабочего времени, — уточняет NUR.KZ.

Издание отмечает, что данный законопроект был вынесен на публичное обсуждение Министерством труда и соцзащиты населения страны еще в сентябре прошлого года. Тогда эта новость вызвала ажиотаж среди казахстанцев. Одних интересовало, будет ли переход обязательным, других — не снизятся ли зарплаты.

В России эксперимент с переходом на укороченную трудовую неделю в коворкинге с 2022 года проводит группа «Совкомбанк». Недавно пресс-служба группы опубликовала его результаты: 97% руководителей бизнес-направлений компании отметили положительный эффект, а именно рост производительности и вовлеченности персонала. За неделю, проведенную в коворкинге по графику 4х3, 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, а 20% — её перевыполнили. Только 4% участников эксперимента не смогли справиться с поставленными задачами.

Ранее редакция отмечала, что большинство новосибирцев готовы к четырехдневной рабочей неделе, но только с сохранением зарплаты.