Бизнес в Новосибирске не стремится переходить на четырехдневку

Большинство предпринимателей Новосибирской области (51%), опрошенных центром «Мой бизнес» (117) заявили, что сокращение рабочей недели может повысить продуктивность и лояльность сотрудников. Они признались, что готовы протестировать новый график работы. Однако при этом 29% предпринимателей сообщили, что это будет возможно при условии полного пересмотра KPI и системы оплаты труда. Это необходимо для сохранения финансовой стабильности компании. 20% опрошенных относятся к четырехдневке негативно, так как считают, что реформа обернется уходом клиентов и падением прибыли.

— Мы наблюдаем внутренний конфликт у предпринимателей: с одной стороны — желание быть в тренде, соответствовать современному образу лояльного и прогрессивного руководителя, с другой — трезвая оценка возможных последствий. И пока что для большинства потенциальные риски перевешивают, — констатирует руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Новосибирские предприниматели признались, что ждут успешных пилотных проектов, которые на практике продемонстрируют, что новый формат работы способен сохранить или повысить финансовую стабильность компании.

Стоит отметить, что по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем, предусмотрена. Об этом ранее говорил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

