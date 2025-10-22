Рекламодателям

Бизнес в Новосибирске не стремится переходить на четырехдневку

  • 22/10/2025, 12:07
Автор: Юлия Данилова
Бизнес в Новосибирске не стремится переходить на четырехдневку
Предприниматели не видят в этом экономической целесообразности

Большинство предпринимателей Новосибирской области (51%), опрошенных центром «Мой бизнес» (117) заявили, что сокращение рабочей недели может повысить продуктивность и лояльность сотрудников. Они признались, что готовы протестировать новый график работы. Однако при этом 29% предпринимателей сообщили, что это будет возможно при условии полного пересмотра KPI и системы оплаты труда. Это необходимо для сохранения финансовой стабильности компании. 20% опрошенных относятся к четырехдневке негативно, так как считают, что реформа обернется уходом клиентов и падением прибыли.

— Мы наблюдаем внутренний конфликт у предпринимателей: с одной стороны — желание быть в тренде, соответствовать современному образу лояльного и прогрессивного руководителя, с другой — трезвая оценка возможных последствий. И пока что для большинства потенциальные риски перевешивают, — констатирует руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Новосибирские предприниматели признались, что ждут успешных пилотных проектов, которые на практике продемонстрируют, что новый формат работы способен сохранить или повысить финансовую стабильность компании.

Стоит отметить, что по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем, предусмотрена. Об этом ранее говорил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ранее редакция приводила мнение психолога о рисках при переходе на четырёхдневную неделю

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

365

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : четырехдневная рабочая неделя


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес в Новосибирске не стремится переходить на четырехдневку
22/10/25 12:07
Бизнес ПроБизнес
Силовики задержали поджигателя деревянного барака ​​​​​​​в Новосибирске
22/10/25 11:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков
22/10/25 10:00
Общество
На строительном рынке Новосибирска эксперты обнаружили КРТ-монополию
22/10/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы
21/10/25 20:00
Бизнес Власть Недвижимость
Профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога
21/10/25 19:00
Власть Общество Транспорт
В Новосибирске завершается капремонт моста на улице Сухарной
21/10/25 18:20
Власть
Новосибирец открыл успешный бизнес благодаря соцконтракту
21/10/25 18:10
Власть
В Новосибирске из-за отключения воды не будут работать школы и детсады
21/10/25 18:00
Общество
Спрос на кикшеринг электросамокатов в Новосибирске вырос в 1,5 раза
21/10/25 17:45
Бизнес Город Общество
Более 600 общественных пространств благоустроят в НСО до 2030 года
21/10/25 17:20
Власть
Карантин из-за бешенства объявлен в Купино Новосибирской области
21/10/25 17:00
Общество
Здания OR Group в Новосибирске выставлены на торги с понижением цены
21/10/25 16:30
Бизнес
Заболеваемость гепатитом А в Новосибирске снизилась в пять раз
21/10/25 16:30
Медицина Общество
В России стало проще получать выплаты по ОСАГО
21/10/25 16:00
Общество
В Новосибирске подготовили 19 площадок для складирования снега
21/10/25 15:30
Власть Город Общество
«Герои НовоСибири»: второй поток приступил к стажировкам в органах власти
21/10/25 15:15
Власть
В Новосибирске госинспекция отказалась признавать памятником старый спиртзавод
21/10/25 15:00
История Культура Общество
В Новосибирске учат искусственный интеллект «видеть» вместо человека
21/10/25 14:07
Технологии
Правила строительства небоскрёбов предложили обсудить новосибирцам
21/10/25 14:00
Власть Недвижимость Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять