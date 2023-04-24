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Микрофинансовые организации ужесточат проверку личности перед выдачей онлайн-займов

  • 24/04/2023, 12:57
Автор:
Проверка личности перед выдачей онлайн-займов
Новые правила должны помочь в решении проблемы кибермошенничества с онлайн-займами.

В 2022 году от сибиряков поступило 427 таких жалоб в Банк России на кибермошенничество, когда злоумышленники оформляют онлайн-микрозаймы на чужое имя. Это на 81% больше, чем было в 2021 году, говорится в сообщении в Сибирском ГУ Банка России. Иногда, человек узнает о том, что на его имя оформлен заём, когда выплата уже просрочена, и информация о просрочке появилась в кредитной истории. Кроме того, в два раза (до 280 обращений) выросло количество жалоб от сибиряков в отношении МФО на недостоверную информацию в кредитной истории и ее оспаривание.

— Для решения проблемы кибермошенничества с онлайн-займами Банк России ввел параметры проверки личности заемщика. В списке возможных – десять проверок, провести нужно не менее пяти. Например, МФО может сравнить данные потенциального заемщика с информацией из кредитной истории. Или проверить через сервисы органов госвласти, действителен ли паспорт. Количество проверок можно сократить до трех. Но в этом случае МФО обязана убедиться, что заемщику принадлежат счет зачисления и номер телефона, с которого оформляется заём. И третья обязательная проверка – на возможное неправомерное использование телефона или компьютера, с помощью которого потенциальный заёмщик выходит в интернет, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Новые правила вступили в действие с сегодняшнего дня, 24 апреля. Ранее единых правил по проверке данных, предоставленных клиентом, у МФО не было, однако многие крупные компании уже использовали предусмотренные стандартом способы проверки.

Соблюдение стандарта микрофинансовыми организациями будут контролировать саморегулируемые организации (СРО), а Банк России, в свою очередь, проконтролирует СРО.

В Банке России напомнили, если человек обнаружил, что на его имя мошенники оформили договор займа, необходимо:

  1. В кратчайшие сроки подать заявление о мошенничестве в полицию.
  2. Написать заявление в МФО с требованием провести внутреннее расследование.
  3. Пожаловаться в Банк России, если считаете, что МФО провела внутреннее расследование формально.
  4. Если МФО убедится, что деньги брали не вы, задолженность с вас спишут. Если же она не найдет доказательств того, что деньги получили мошенники, необходимо подать иск в суд.
  5. Также необходимо подать заявление в бюро кредитных историй, чтобы исправить информацию в вашей истории.

Ранее редакция рассказывала, почему должникам сейчас выгоднее договариваться с коллекторами.

Фото: pixabay.com, f1digitals

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : онлайн-кредит мошенничество МФО Новосибирск мошенничество в сфере кредитования


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