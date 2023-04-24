Южная Корея расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию до 798 позиций

Южная Корея ужесточает контроль за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию, сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство торговли промышленности и энергетики Южной Кореи.

— С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций, — говорится в заявлении министерства.

В список вошли промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.

Как заявили в ведомстве, данный шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования этих товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.

Напомним, в марте 2022 года Сеул ввел контроль за экспортом в Россию перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий, он аналогичен тому, что принят США. Южнокорейские компании должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. Оригинальный список включал такие товары как, микропроцессоры и микроконтроллеры, различные приборы, например измерители частот, масс-спектрометры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, поликристаллического кремния (материал для солнечных батарей), различное оснащение для создания масок, фильтры, резисты, программное обеспечение, необходимое для разработки и производства транзисторов и электронного оборудования.

Ограничивался также экспорт компьютеров, работающих при высоких температурах и высокофункциональных компьютеров (параллельные вычислительные системы), а также гибридных компьютеров, оборудования, связанного с компьютерами и электронными деталями, оборудования для улучшения сигналов и изображений, операционных систем реального времени (RTOS), программ автоматической генерации исходного кода, программного обеспечения и технологий, нужных для создания компьютеров или оборудования для обработки и управления массовым стримингом данных, оборудования для связи и передачи данных и т.д.

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