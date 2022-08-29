Работодателям рекомендуют «фильтровать» сотрудников, чтобы отсекать заболевших коронавирусом

В областном управлении Роспотребнадзора рекомендуют руководителям организаций и предприятий осуществлять ежедневную фильтрацию сотрудников на входе с целью своевременного выявления заболевших коронавирусом. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщал глава управления Александр Щербатов, назвав еще ряд новых рекомендаций, актуальных в текущей эпидемиологической обстановке.

— Направлены предложения руководителям (на оперштабе обсудили этот вопрос), чтобы опять внедрить и проводить фильтр перед началом работы, — сообщает Щербатов. — Это позволяет выявлять заболевших коронавирусом и проводить профилактические мероприятия. Хочу сказать, что на сегодня по работающему населению у нас ситуация спокойная, благодаря провидимым мероприятиям групповой вспышечной заболеваемости среди трудящихся не зарегистрировано. Но эту работу необходимо продолжать.

По информации Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом продолжается шестую неделю. За последнюю неделю выявлено 3,5 тысячи случаев (+61% к уровню прошлой недели). При этом темпы прироста замедлились: среднесуточный темп роста — 0,1, коэффициент распространения — 1,3. Наибольшее количество заболевших по-прежнему выявляется в районах Новосибирской области. В большинстве случаев присутствует симптоматика ОРВИ (99%), и заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, что ранее была дана рекомендация соблюдать масочный режим в местах пребывания большого количества людей и общественном транспорте. До этого обязательный масочный режим был отменен весной после двухгодичного действия, в то же время для работников ряда сфер, в частности торговли, он сохранялся до середины лета.

За последние сутки выявлены 533 случая заболеваемости коронавирусом, госпитализированы 15 человек. Всего с нарастающим итогом в области зарегистрированы 269,6 тысячи случаев. Первым компонентом вакцины привиты 1,7 млн человек, завершили курс вакцинации 1,6 млн. Проведены 5,1 млн исследований.

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