«Авито» заблокировал объявления о предзаказе iPhone 14

До презентации iPhone 14 осталось немного времени, линейка будет представлена 7 сентября, а в продажу она поступит в середине следующего месяца.

На российский рынок iPhone 14 официально поставляться не будет. Аппараты завезут только по параллельному импорту, но предположительно у ритейлеров устройства появятся только через месяц после начала официальных продаж на глобальном рынке.

На «Авито» уже начали появляться объявления с предзаказом iPhone 14 и, чтобы россияне не стали жертвами мошенников, руководство онлайн-сервиса решило заблокировать подобные объявления.

— Мы проанализировали объявления об услугах предзаказа на Apple iPhone 14 вместе с командой модерации и юристов и приняли решение о полной блокировке данного контента по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий, — говорится в сообщении онлайн-сервиса.

Напомним, Apple прекратила поставки из-за начала военной спецоперации на Украине.