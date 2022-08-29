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«Авито» заблокировал объявления о предзаказе iPhone 14

  • 29/08/2022, 11:02
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«Авито» заблокировал объявления о предзаказе iPhone 14
Сервис онлайн-продаж принял такое решение из-за высокого риска обмана пользователей.

До презентации iPhone 14 осталось немного времени, линейка будет представлена 7 сентября, а в продажу она поступит в середине следующего месяца.

На российский рынок iPhone 14 официально поставляться не будет. Аппараты завезут только по параллельному импорту, но предположительно у ритейлеров устройства появятся только через месяц после начала официальных продаж на глобальном рынке.

На «Авито» уже начали появляться объявления с предзаказом iPhone 14 и, чтобы россияне не стали жертвами мошенников, руководство онлайн-сервиса решило заблокировать подобные объявления.

— Мы проанализировали объявления об услугах предзаказа на Apple iPhone 14 вместе с командой модерации и юристов и приняли решение о полной блокировке данного контента по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий, — говорится в сообщении онлайн-сервиса.

Напомним, Apple прекратила поставки из-за начала военной спецоперации на Украине.

Фото: pixabay.com — matcuz

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Регионы: Россия

Теги : продажа предзаказ iPhone14 бизнес Авито iPhone14


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