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Работы по строительству Ледовой арены начнутся в течение месяца

Обустройство строительного городка, временных автомобильных дорог, прокладка временного электро- и водоснабжения ведутся уже сегодня.
  • 07/06/2019, 15:37
Работы по строительству Ледовой арены начнутся в течение месяца

В июле 2019 года официально стартуют работы по строительству новой ледовой арены в г. Новосибирске для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею-2023, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в числе первоочередных организационных мероприятий, которые частично начаты и будут масштабно разворачиваться на строительной площадке уже в ближайшие дни, – обустройство строительного городка, временных автомобильных дорог, прокладка временного электро- и водоснабжения. Непосредственное начало строительных работ на объекте «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» запланировано на начало июля 2019.

Генеральным подрядчиком на строительство многофункциональной ледовой арены определено ООО «Элинальфа», отметили в минстрое региона, функции государственного заказчика по строительству ледовой арены и прилегающих автомобильных дорог возложены на специализированное государственное учреждение «Арена».

Координирует строительство многофункциональной ледовой арены, автомобильных дорог, сооружений инженерной инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории региональный проектный офис по направлению «Строительство» под руководством министерства строительства Новосибирской области. Для обеспечения прозрачности принимаемых решений, при проектном офисе в ближайшее время будет создан технический совет, в работе которого запланировано участие депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и экспертов в области строительства и проектирования.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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