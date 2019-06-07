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В Новосибирском ГАУ изобрели устройства для борьбы с сорняками

Патент также получен на устройство для определения прочности покрытий.
  • 07/06/2019, 15:45
В Новосибирском ГАУ изобрели устройства для борьбы с сорняками

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета запатентовали сразу два новых изобретения, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Коллективом ученых разработана конструкция электрода для электропропольщика, позволяющего с меньшими энергозатратами производить уничтожение сорной растительности. Устройство может использоваться для сплошной обработки полей. Конструкция электрода позволяет корректировать высоту своего хода, тем самым обеспечивая высокую эффективность уничтожения сорняков разной стадии развития. Электрод прост в изготовлении и настройке на оптимальный режим работы.

Устройство для определения адгезионной прочности покрытий разработал коллектив кафедры надежности и ремонта машин Инженерного института ВУЗа, проведя теоретические и практические изыскания. Несмотря на простоту конструкции, оно позволяет с высокой точностью определять адгезионную прочность лакокрасочных и других покрытий в сельхозмашиностроении, автомобилестроении и других областях. Сотрудники кафедры планируют использовать новинку для разработки долговечных лакокрасочных покрытий.

На оба изобретения получены положительные решения о выдаче патента РФ на полезную модель.

Фото: pixabay.com, автор- Niap3d

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