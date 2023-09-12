Работы по защите Колывани от подтоплений выполнит КузбассИнвестСтрой

В Новосибирской области подвели итоги трех аукционов на выполнение работ по защите от подтопления рабочего поселка Колывань. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «КузбасИнветСтрой» из Новосибирской области.

Компания стала единственным участником во всех (трех) аукционах и выполнит работы за начальную стоимость. Общая сумма контрактов составит 114 млн рублей. В том числе 6,5 млн рублей выделено на работы в 2023 году (первый аукцион), на работы в 2024 году выделено 47,3 млн рублей (второй аукцион) и 60,2 млн — в 2025 году (третий аукцион). Источник финансирования — средства бюджета рабочего поселка Колывань Новосибирской области.

Напомним, согласно техническому заданию, водоотведение предусмотрено по улицам Кедровая, Карьерная, Лесная, Дорожная, Ноздрюхина, Партизанская, Мира, Гагарина, Ленина, Чехова, Ворошилова, Калинина, Сергиенко, Кузнецова, Шоссейная, Есенина, Крылова, Шукшина. Всего запроектировано строительство семи каналов, общей протяженностью — 8,745 км (в земляном русле – 4869 м и в ж/б лотках – 3718 м).

По данным Seldon Basis, ООО «КузбассИнвестСтрой» зарегистрировано в 2011 году в Новосибирской области. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — подготовка строительной площадки. Среди дополнительных видов деятельности значатся: «Строительство жилых и нежилых зданий», «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки», «Добыча и обогащение угля и антрацита» и другие. Всего в ОКВЭД указано 30 видов деятельности. Единственным учредителем и руководителем компании является Анатолий Суворов. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 45 млн рублей (в 2021 году— 36,4 млн рублей), чистая прибыль —301 тыс. рублей (в 2021 году — 6,2 млн рублей).Заключено 85 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 666 млн рублей.. Чаще всего контракты заключались c Администрация города Черепаново (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что Колывань в Новосибирской области спасут от подтоплений за 114 млн рублей.