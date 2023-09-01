Колывань в Новосибирской области спасут от подтоплений за 114 млн рублей

В Новосибирской области объявлены три аукциона на выполнение работ по защите от подтопления рабочего поселка Колывань. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы».

В рабочей документации сказано, что основным источником затопления территории является поверхностный сток, который аккумулируется в естественных понижениях рельефа. Это приводит к подпитке и подъему уровня грунтовых вод. Затоплению поверхностными водами подвергаются жилые дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.

— Принято решение по строительству каналов, которые будут отводить воду в существующую сеть ранее построенных каналов, — говорится в документации.

Согласно техническому заданию, водоотведение предусмотрено по улицам Кедровая, Карьерная, Лесная, Дорожная, Ноздрюхина, Партизанская, Мира, Гагарина, Ленина, Чехова, Ворошилова, Калинина, Сергиенко, Кузнецова, Шоссейная, Есенина, Крылова, Шукшина. Всего запроектировано строительство семи каналов, общей протяженностью — 8,745 км (в земляном русле – 4869 м и в ж/б лотках – 3718 м).

Общая стоимость контрактов — 114 млн рублей. В том числе 6,5 млн рублей выделено на работы в 2023 году (первый аукцион), на работы в 2024 году выделено 47,3 млн рублей (второй аукцион) и 60,2 млн — в 2025 году (третий аукцион). Источник финансирования —средства бюджета рабочего поселка Колывань Новосибирской области.

Работы в 2024 и 2025 годах осуществляются в 2 этапа.

Отмечается, что с 80-90х годах в р.п. Колывань, с целью недопущения переувлажнения, образования водоемов за счет снеготаяния и дождевых осадков в естественных понижений местности, подтопления жилой застройки и объектов соцкультбыта, была построена разрозненная сеть открытых каналов водоотведения. Каналы строились без разработки проектно-сметной документации, хозспособом различными организациями, в том числе ведомственного характера.

— В настоящее время сеть каналов ни у кого на балансе не оформлена и никаких работ по их очистке, дноуглублению, систематизации не проводится, балансовая стоимость не определена, — говорится в пояснительной записке к тендеру.

Рабочий поселок Колывань расположен на реке Чаус (бассейн Оби), в 32 км севернее Новосибирска. Основан в 1797 году. Население — 12 289 человек (2021 год). Глава рабочего поселка — Нина Сурдина.

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