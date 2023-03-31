Для многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей, могут снизить пенсионный возраст на три года

Автор инициативы, депутат Госдумы от «ЕР» Александр Спиридонов сообщил «Известиям», что предлагается разрешить многодетным отцам к 2028 году, когда завершится поэтапная реформа повышения пенсионного возраста, выходить на пенсию не в 65 лет, а в 62 года.

Следует отметить, что проект коснется и тех отцов, у которых есть усыновленные дети. Внести законопроект на рассмотрение в нижнюю палату планируют до конца нынешней сессии.

Напомним, что проводимая в стране пенсионная реформа предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет для мужчин. Однако, если у женщины пять и более детей, то она может обратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 50 лет, если четверо — в 56 лет, если трое — в 57 лет.

Ранее редакция сообщала, что проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях.

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