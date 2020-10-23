Райффайзенбанк проведет конференцию о дизайне в финтех Fintech Design Conf 2020

АО «Райффайзенбанк» проведет первую конференцию о дизайне в финтех Fintech Design Conf 2020. Она пройдёт 12 ноября в режиме онлайн.

Отмечается, что конференция, организованная дизайн-сообществом Райффайзенбанка, будет посвящена трендам и лучшим практикам в дизайне цифровых финансовых продуктов. Речь пойдёт о дизайне интерфейсов, пользовательских исследованиях, брендинге, дизайн-мышлении и дизайн-менеджменте.

— Финтех стал одной из главных точек роста для самых разных технологических профессий, включая дизайнеров, — отметил Юрий Ветров, руководитель отдела управления брендом и цифровым клиентским взаимодействием Райффайзенбанка. — На отечественном рынке много сильных дизайн-команд, которые каждый день делают клиентский опыт лучше. Наш рынок — один из мировых лидеров, так что нам есть что рассказать о том, как создаётся дизайн интерфейсов отечественных банков и других финансовых продуктов. Мы собрали многие из таких команд на одной специализированной конференции.

По его словам, среди участников: Альфа-Банк, БКС Брокер / AIC, Открытие, Сбер, СКБ Контур, Тинькофф Инвестиции, Home Credit Bank, а также команда немецкого необанка N26.

— На конференции мы хотим поговорить об особенностях дизайна в финтехе, а также познакомить наших коллег из других областей с этой сферой, — рассказала Елена Куликова, лидер дизайн-сообщества Райффайзенбанка. — Клиенты всё чаще предпочитают взаимодействовать с банками через цифровые каналы, поэтому дизайн интерфейсов технологических сервисов сегодня во многом определяют качество клиентского опыта. В этой сфере интересно развиваться и искать новые решения, которыми миллионы людей будут пользоваться каждый день».

Fintech Design Conf 2020 будет интересна всем, кто вовлечен в создание цифровых продуктов, интересуется продуктовым дизайном и дизайном интерфейсов. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Фото предоставлено пресс-службой банка