Удаленная регистрация сделок с залогом недвижимости для МСБ

Клиенты из разных городов Сибирского федерального округа могут зарегистрировать кредитную сделку под залог недвижимости в онлайн-формате.

Дистанционная подача документов по всем залоговым объектам недвижимости, включая приобретаемые, стала возможна не только для клиентов из Новосибирска, но и других городов СФО – Кемерова, Новокузнецка и Барнаула. Это значительно экономит один из важнейших ресурсов предпринимателей – время. Теперь не нужно записываться, ждать очереди, тратить время на поход в МФЦ – банк сам подаст договор обеспечения с электронной подписью участников сделки в УФРС на регистрацию. Нововведение актуально в период сложной эпидемиологической обстановки, когда рекомендуется ограничить посещение мест большого скопления людей. Таким образом, оптимизирован процесс выдачи кредитов малому и среднему бизнесу по сделкам с недвижимостью.

Напомним, что в октябре банк также улучшил условия по «Бизнес-ипотеке». Субъекты МСБ с выручкой до 2 млрд рублей в год могут оформить жилую или коммерческую недвижимость в кредит под залог приобретаемого объекта без первоначального взноса и дополнительного залога.

Подробности уточняйте в офисах Банка «Левобережный» (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

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Фото: пресс-служба банка