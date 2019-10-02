На модернизацию системы теплоснабжения Черепаново будет направлено более 740 млн рублей

Губернатор Андрей Травников и генеральный директор государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашения, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры города Черепаново, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Гендиректор Фонда вручил главе региона платежные документы в качестве финансовой поддержки проекта. Подписание состоялось в Москве, в рамках Всероссийского совещания «Национальные проекты: приоритеты государства и возможности развития» Российской энергетической недели.

Отмечается, что заключенные между правительством Новосибирской области и Госкорпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства договоры направлены на проведение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов Западного и Восточного районов сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения города Черепаново в 2019-2020 годах. В рамках реализации договоров предусмотрено получение около 444 млн рублей (60% стоимости проекта модернизации). При этом из средств бюджета Новосибирской области и концессионера направляется по 148 млн рублей каждым (по 20% стоимости проекта).

В правительстве региона напомнили, что заявка на модернизацию систем теплоснабжения Черепаново была одобрена 24 сентября в федеральном Фонде ЖКХ в Москве. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит 740 млн рублей. Модернизация позволит улучшить техническое состояние системы теплоснабжения Черепаново, снизить тепловые потери, повысить качество предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

В 2018 году был разработан проект комплексной модернизации системы теплоснабжения г. Черепаново, проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы. Проект модернизации западной и восточной систем теплоснабжения г. Черепаново, разделенных железной дорогой, предусматривает строительство 8 газовых и реконструкцию одной угольной котельных общей тепловой мощностью 40,4 МВт с выводом из эксплуатации всех существующих физически и морально устаревших котельных, строительство и реконструкция 14,7 км тепловых сетей. Проведение работ запланировано на 2019-2020 годы.

В 2016-2017 годах в Новосибирской области на принципах ГЧП путём проведения открытого конкурса и заключения концессионных соглашений реализовано два комплексных проекта модернизации: рабочего посёлка Маслянино (13 тысяч человек) и города Оби (28 тысяч человек).

Затраты на модернизацию системы теплоснабжения в обоих населенных пунктах в сумме составили 682 млн рублей. В результате появилась возможность ликвидировать ежегодные областные субсидии этим муниципалитетам в размере 80 млн рублей, решить техническую, социальную задачу – обеспечить надежную экономичную работу в теплоснабжающих организациях в пределах тарифных индексов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области