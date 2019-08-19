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Райффайзенбанк выдал предпринимателям Сибири 3,48 млрд рублей кредитов

  • 19/08/2019, 19:01
Кредитный портфель предприятий малого и микробизнеса Райффайзенбанка в Сибири вырос за первое полугодие 2019 более чем на 24% и составил 5,14 млрд рублей.

АО "Райффайзенбанк"При этом объем кредитов, выданных предпринимателям в Райффайзенбанке, увеличился на 53% год к году до 3,48 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Драйвером роста кредитного портфеля стал микробизнес (компании с оборотом до 63 млн руб.). Положительная динамика портфеля в этом сегменте за полугодие превысила 30%. Результат обусловлен запуском цифрового кредитования в Райффайзенбанке. Для получения кредита на сайте банка необходимо заполнить заявку, прикрепить сканы документов, а встреча в офисе необходима лишь однажды – для подписания договора. Процесс принятия решения занимает примерно один-два часа, а получение кредитных средств – около суток.

— Для предпринимателей все важнее становится такой ресурс, как время. Поэтому мы нацелены на максимальную экономию времени при работе с бизнесом. Мы запустили цифровое кредитование, которое было очень востребовано на рынке, постоянно совершенствуем профессионализм своих команд, непрерывно обновляем приложения и сервисы. Недавно запустили сервис выставления счетов прямо из мобильного приложения и бесплатную онлайн бухгалтерию, — рассказывает Дмитрий Бойко, заместитель начальника управления по малому бизнесу РЦ «Сибирский» АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, существенно увечился объем заявок предпринимателей на инвестиционные займы. В объемах выдач их доля составила около 40%. Средний срок инвестиционных кредитов сибирским предпринимателям увеличился за полугодие и составил семь лет.

Более 20% от объема всех кредитов для малого бизнеса в Сибири выданы в рамках льготной «Программа 8,5%», которая была существенно расширена в этом году.

— В этом году мы видим интерес к нестандартным для сегмента малого и микробизнеса кредитным продуктам. К нам все чаще обращаются экспортеры и импортеры для разработки наиболее эффективной схемы расчетов с зарубежными контрагентами. Учитывая принадлежность нашего банка к международной банковской группе, мы имеем большую экспертизу в решении этих задач, – отмечает Дмитрий Бойко.

Средства клиентов сегмента малый и микробизнес за первое полугодие 2019 года увеличились более чем на 23%, в сравнении с первым полугодием прошлого года, портфель достиг 3,52 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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