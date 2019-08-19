«Обувь России» может расширить ассортимент в ТОСЭР «Линево»

ГК «Обувь России» получит поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для строительства инфраструктурных объектов в ТОСЭР «Линево». Об этом министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров заявил во время пресс-тура в компанию. Сумму поддержки он не уточнил, но отметил, что всего регион в рамках нацпроекта в 2019 году получит 991,2 млн рублей. Напомним, дочка «Обувь России» — ООО «ЭваЛинК» — является первым официальным резидентом территории социально-экономического развития. Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового производства составляет около 760 млн рублей. В планах ГК — через 5 лет после выхода на полную мощность наладить выпуск более миллиона единиц продукции в год.
Помимо производства обуви и комплектующих к ней компания рассматривает возможность развития на площадке в моногороде еще ряда направлений. Детали пока держатся в секрете.
— Это новые направления. У нас есть один проект, который не связан с обувью. Наши возможности позволяют из полимерных материалов делать не только обувную продукцию. Если рынок воспримет наш продукт, мы будем его производить, — говорит Юнг.
Что касается уже существующего рынка, то компания ежегодно расширяет свое присутствие на нем за счет роста количества торговых точек. Одновременно растут выручка и объемы производства.
При этом «Обувь России» пока нацелена исключительно на российский рынок. Основным конкурентным преимуществом в компании называют высокое качество продукции при сравнительно низкой по отношению к зарубежным аналогам цене.
— Мы берем качеством, технологиями и дизайном, — рассказывают в «Обуви России». — Основа нашей обуви — это городской комфорт. Мы не хуже многих лидеров этой отрасли, немецких и португальских брендов. Там пара ботинок стоит 12–17 тысяч рублей, у нас — 6–8 тысяч рублей.
Осваивать зарубежные рынки ГК пока не торопится.
— Мы анализировали ряд рынков, участвовали в выставках, не так давно были в Казахстане, — рассказывает Сергей Юнг. — Изучаем спрос, объемы. Потому что не так все просто, и рынки везде не пустые. Особенно приграничные с Китаем, который шьет 75% обуви в мире. Конкурировать сложно. Тем более надо учитывать климатические, физиологические особенности потребителей каждой страны, они другие — колодка, нога… С этим нужно долго работать, хорошо готовиться, получать сертификацию, чтобы успешно конкурировать с другими игроками на неродном поле.
Компания ООО «Обувь России» зарегистрирована 18 ноября 2011 года и является правопреемником ООО «Мастершуз» и ООО «НИЦ «Модифицированные полимеры», входит в ГК «Обувь России». Основное направление деятельности — производство обуви. Уставной капитал — 421,8 млн рублей.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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