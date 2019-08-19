«Обувь России» может расширить ассортимент в ТОСЭР «Линево»

ТОСЭРам могут расширить ОКВЭДы — Планируем открыть производство обуви и комплектующих из полимерных материалов, — говорит гендиректор ООО «Обувь России» (входит в ГК «Обувь России») Сергей Юнг. — При выходе на полную мощность мы получим в Линево 123 рабочих места. Что касается увеличения объемов, то нельзя сравнивать фабрику в Бердске и новый проект. Это два совершенно разных производства, не связанных между собой. Это будет новое направление.

Помимо производства обуви и комплектующих к ней компания рассматривает возможность развития на площадке в моногороде еще ряда направлений. Детали пока держатся в секрете.

— Это новые направления. У нас есть один проект, который не связан с обувью. Наши возможности позволяют из полимерных материалов делать не только обувную продукцию. Если рынок воспримет наш продукт, мы будем его производить, — говорит Юнг.

Что касается уже существующего рынка, то компания ежегодно расширяет свое присутствие на нем за счет роста количества торговых точек. Одновременно растут выручка и объемы производства.

ГК «Обувь России» сыграла на омниканальности — говорит директор компании. — Мы входим в состав холдинга и работаем с его основными поставщиками. По выручке в 2018 году, по сравнению с 2017-м, прирост составил 13% за счет роста нашей сети. Наша сеть — федеральная. Добавляется количество магазинов, и объем заказов на каждый магазин увеличивается. Все решает спрос. Мы работаем только под планомерные заказы, чтобы не забивать склады. В общей сложности мы выпускаем 100 – 150 млн пар обуви в год.

При этом «Обувь России» пока нацелена исключительно на российский рынок. Основным конкурентным преимуществом в компании называют высокое качество продукции при сравнительно низкой по отношению к зарубежным аналогам цене.

— Мы берем качеством, технологиями и дизайном, — рассказывают в «Обуви России». — Основа нашей обуви — это городской комфорт. Мы не хуже многих лидеров этой отрасли, немецких и португальских брендов. Там пара ботинок стоит 12–17 тысяч рублей, у нас — 6–8 тысяч рублей.

Осваивать зарубежные рынки ГК пока не торопится.

— Мы анализировали ряд рынков, участвовали в выставках, не так давно были в Казахстане, — рассказывает Сергей Юнг. — Изучаем спрос, объемы. Потому что не так все просто, и рынки везде не пустые. Особенно приграничные с Китаем, который шьет 75% обуви в мире. Конкурировать сложно. Тем более надо учитывать климатические, физиологические особенности потребителей каждой страны, они другие — колодка, нога… С этим нужно долго работать, хорошо готовиться, получать сертификацию, чтобы успешно конкурировать с другими игроками на неродном поле.

Компания ООО «Обувь России» зарегистрирована 18 ноября 2011 года и является правопреемником ООО «Мастершуз» и ООО «НИЦ «Модифицированные полимеры», входит в ГК «Обувь России». Основное направление деятельности — производство обуви. Уставной капитал — 421,8 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области