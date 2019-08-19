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«Обувь России» может расширить ассортимент в ТОСЭР «Линево»

Компания намерена производить в Линево не только свою основную продукцию.
  • 19/08/2019, 19:40
Автор: Евгения Серёгина
«Обувь России» может расширить ассортимент в ТОСЭР «Линево»
Возможности компании позволяют из полимерных материалов делать не только обувную продукцию.

ГК «Обувь России» получит поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для строительства инфраструктурных объектов в ТОСЭР «Линево». Об этом министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров заявил во время пресс-тура в компанию. Сумму поддержки он не уточнил, но отметил, что всего регион в рамках нацпроекта в 2019 году получит 991,2 млн рублей. Напомним, дочка «Обувь России» — ООО «ЭваЛинК» — является первым официальным резидентом территории социально-экономического развития. Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового производства составляет около 760 млн рублей. В планах ГК — через 5 лет после выхода на полную мощность наладить выпуск более миллиона единиц продукции в год.

ТОСЭРам могут расширить ОКВЭДы

ТОСЭРам могут расширить ОКВЭДы

 Планируем открыть производство обуви и комплектующих из полимерных материалов,  говорит гендиректор ООО «Обувь России» (входит в ГК «Обувь России») Сергей Юнг.  При выходе на полную мощность мы получим в Линево 123 рабочих места. Что касается увеличения объемов, то нельзя сравнивать фабрику в Бердске и новый проект. Это два совершенно разных производства, не связанных между собой. Это будет новое направление.

Помимо производства обуви и комплектующих к ней компания рассматривает возможность развития на площадке в моногороде еще ряда направлений. Детали пока держатся в секрете.

 Это новые направления. У нас есть один проект, который не связан с обувью. Наши возможности позволяют из полимерных материалов делать не только обувную продукцию. Если рынок воспримет наш продукт, мы будем его производить,  говорит Юнг.

Что касается уже существующего рынка, то компания ежегодно расширяет свое присутствие на нем за счет роста количества торговых точек. Одновременно растут выручка и объемы производства.

ГК «Обувь России» сыграла на омниканальности

ГК «Обувь России» сыграла на омниканальности

—В прошлом году мы получили около полумиллиарда выручки,  говорит директор компании. — Мы входим в состав холдинга и работаем с его основными поставщиками. По выручке в 2018 году, по сравнению с 2017-м, прирост составил 13% за счет роста нашей сети. Наша сеть  федеральная. Добавляется количество магазинов, и объем заказов на каждый магазин увеличивается. Все решает спрос. Мы работаем только под планомерные заказы, чтобы не забивать склады. В общей сложности мы выпускаем 100 – 150 млн пар обуви в год.

При этом «Обувь России» пока нацелена исключительно на российский рынок. Основным конкурентным преимуществом в компании называют высокое качество продукции при сравнительно низкой по отношению к зарубежным аналогам цене.

 Мы берем качеством, технологиями и дизайном,  рассказывают в «Обуви России».  Основа нашей обуви  это городской комфорт. Мы не хуже многих лидеров этой отрасли, немецких и португальских брендов. Там пара ботинок стоит 12–17 тысяч рублей, у нас  6–8 тысяч рублей.

Осваивать зарубежные рынки ГК пока не торопится.

 Мы анализировали ряд рынков, участвовали в выставках, не так давно были в Казахстане,  рассказывает Сергей Юнг. —  Изучаем спрос, объемы. Потому что не так все просто, и рынки везде не пустые. Особенно приграничные с Китаем, который шьет 75% обуви в мире. Конкурировать сложно. Тем более надо учитывать климатические, физиологические особенности потребителей каждой страны, они другие — колодка, нога… С этим нужно долго работать, хорошо готовиться, получать сертификацию, чтобы успешно конкурировать с другими игроками на неродном поле.

Компания ООО «Обувь России» зарегистрирована 18 ноября 2011 года и является правопреемником ООО «Мастершуз» и ООО «НИЦ «Модифицированные полимеры», входит в ГК «Обувь России». Основное направление деятельности  производство обуви. Уставной капитал — 421,8 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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