Сибирь: все и сразу

Представители «Русского географического общества» проводят «редакторский» осмотр первого туристического маршрута, охватывающего всю Сибирь.

Туристические операторы, исполнительные власти сибирских регионов и общественная организация «Русское географическое общество» приступили к «полировке» консолидированного туристического бренда «Сибирь».

До того понятие «сибирский туризм» было точечно-точечно векторным, отождествляясь со штучным продуктом — с посещением Иркутска, поездкой на Байкал, вояжем по Трансибу. А маршрут, обкатка которого началась 16 августа с Новосибирска, — практически первый панорамный в истории сибирского туризма как такового.

— Работа над проектом идет четвертый год, — рассказывает Юлия Калюжная, создатель и координатор проекта, член федеральной комиссии «Русского географического общества» по развитию туризма и исполнительный директор томского отделения «Русского географического общества». — Первый стимул был сугубо конкретно-ситуативный: один из французских гостей Томска захотел посмотреть Байкал и Сибирь за день. Пришлось объяснять, что только поездка до Байкала займет 2 дня. «А самолет?» — переспросил француз. Так родилась идея туристически оптимизировать Сибирь.

По словам Юлии Калюжной, Сибирь в ее нынешней туристической «транскрипции» оказывается слишком громоздкой для зарубежных туристов. Сложность сибирских межрегиональных связок обнуляет потенциал многих достопримечательностей. Это особенно заметно не только на фоне плотно музеофицированной Европы, но даже на фоне центральной России, где города и туристические аттрактивы расположены очень плотно.

Сходство с российским «Золотым кольцом» на уровне имени очевидно, авторами проекта не отрицается, но и не слишком форсируется.

— Центральное «Золотое кольцо» — это зодчество и история, — объясняет Юлия Калюжная. — А у «Золотого кольца Сибири» существенная часть концепта — природа, этнография, комплексное страноведение. Второе название — «Открываем Сибирь». Это титульное название маршрута.

Ключевые точки маршрута: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск – Шушенское – Иркутск – Листвянка – Слюдянка – Улан-Удэ – Томск.

Thurgau Travel привезет в Новосибирск иностранных туристов — В 2018 году ездили по всем эти регионам и городам, — вспоминает Евгений Ковалевский, первый заместитель председателя «Русского географического общества», профессор Российской академии естествознания. — Смотрели, что предлагают туроператоры и исполнительная власть. По 3 дня на регион, около 10 объектов в каждом регионе. 120 объектов в сумме. Просмотр и анализ заняли полгода. 120 объектов просмотрели, включили 60. Задача — чтоб человек прикоснулся к Сибири, захотел ее распробовать. А уж потом у него возникнет конкретика желаний. И сейчас мы за 15 дней объезжаем уже уплотненный список. Полтора дня на регион, от 3 до 8 объектов. Не везде транспортные связки идеальны, но их нужно отработать. Это же не экстрим-тур, а, так сказать, тур для человека, который приехал с чемоданом на колесиках.

Ценник тура и впрямь ориентирован именно на такого путешественника, а отнюдь не на туриста-спартанца с огромным каркасным рюкзаком. Средняя расчетная стоимость — 55 тысяч.

— Но это все виды транспорта, весь транспортный пакет, — поясняет Юлия Калюжная. — Мы смогли оптимизировать транспортную логистику. Проживание — 3-4 звезды, переезды и перелеты — ночные, чтобы световой день сохранить для получения впечатлений. Да, для россиян 55 тысяч — дорого, но мы будем думать, как это оптимизировать. А для иностранцев 1 тысяча долларов — недорого, приемлемо за 15-дневное путешествие. Кстати, туром уже интересуются китайские туристы.

Доработанный, отшлифованный в ходе тестовой поездки тур «Русское географическое общество» представит Ростуризму и туроператорам, дабы они потом начали предлагать его россиянам и зарубежным гостям.

— Требуется еще много работы, —отметила Юлия Калюжная. Поскольку вовлечена и исполнительная власть, и туроператоры. Каждый регион имеет свою специфику, и передать туриста от одного региона к другому— это весьма серьезная логистическая задача, для которой нужно иметь хорошо отработанную первооснову. Флагманский регион не выделяем — берем «изюм» с каждого. Самые активные участники проекта— Новосибирск и Иркутск. Иркутская область представила 50 объектов. Естественно, отбор был — брали лучшее, удобное, хорошо интегрированное в инфраструктуру.

Как подчеркнули разработчики маршрута, он будет сезонным продуктом. Точнее, сезонно поляризованным — на лето и зиму. Ибо сибирское межсезонье — пока слишком сложная пора для перемещения по сибирским просторам: фактор осенне-весенней распутицы до сих пор не минимизирован.

— Сезонная локализация маршрута — зима и лето, — поясняет Евгений Ковалевский — Самые яркие и брендообразующие сезоны. Многие хотят полюбоваться сибирской зимой, но у лета, пожалуй, wow-эффект для иностранца не меньший. Западное клише Сибири — круглогодичный снег и волки. Даже то, что у нас тут бывает лето, для европейцев и американцев зачастую становится культурным шоком. Летние и зимние программы будут различаться и по контенту, и по логистике.

Центрально-российское «Золотое кольцо» — это сейчас целая отрасль с огромным коэффициентом вовлечения. Для сибирского «Золотого кольца» такая капитализация — ориентир, перспектива, задача на вырост. — Российскому «Золотому кольцу» уже полвека, и за это время бизнес-составляющая, разумеется, отточилась, развилась вширь и вглубь, — резюмирует Юлия Калюжная. — Для нас сувенирная индустрия, мерчендайзинг и сопряженные бизнесы — это следующий этап после отработки концепции. После технического пробега мы создаем ряд ассоциаций — операторов индустрии гостеприимства, гидов-переводчиков. Будет много мер для улучшения сервиса, для улучшения узнаваемости бренда. Задача: открыть Сибирь, в том числе и для россиян. До того не было маршрутов, охватывающих всю Сибирь. Были туры на Байкал, на Алтай. А панорамного доселе не было. Этот тур — попытка показать всю Сибирь, точнее сказать, цельный образ Сибири, без замаха объять необъятное.

Новосибирский перечень туристических объектов пока остается открытым — их число будет уточнено по итогам тура (как и для большинства городов). Впрочем, состав обязательных фигурантов известен сразу — это главный вокзал, театр оперы и балета, собор Александра Невского и площадь Свердлова. Причем эта локация создателями тура отмечена как уникальное пространство, на котором концентрировано представлены все архитектурные эпохи Новосибирска. Они представлены в разнообразии форм и в единстве авторства: бОльшая часть обрамления площади — здания работы А.Д. Крячкова.

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