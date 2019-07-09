Расчет процентной ставки по потребительскому кредиту

В последние несколько лет финансовые филиалы устроили активную борьбу за клиентскую аудиторию, разрабатывая новые линейки продуктов. Выбираете кредит наличными? Рекомендуется воспользоваться онлайн-программой – калькулятором.

Что влияет на стоимость оформляемого кредита в банке

Чтобы, например, в Новосибирске взять потребительский кредит без предоставления документального подтверждения дохода, в первую очередь, важно учитывать несколько параметров, влияющих на цену продукта:

По процентам. Цена, которую предлагают банковские организации, каждая из которых имеет свои индивидуальные особенности. Как правило, для каждого человека устанавливается определенное предложение: возраст заемщика, уровень рейтинга, будут ли задействованы поручители. Если человек не первый раз пользуется услугами отделения и успешно выполняет обязательства по остатку без просрочек, компании могут предложить кредит наличными без поручителей и подтверждения дохода на выгодных условиях, что уменьшит размер ежемесячного платежа и проценты. Вид ежемесячного взноса. На практике самым популярным способом считается аннуитетный платеж, при котором кредитозаемщик выплачивает ссуду равными частями на протяжении всего времени.

Дифференцированный метод – это погашение ссуды, при котором сумма постоянного платежа постепенно уменьшается. Каждый месяц величина процентов уменьшается, а сумма основного долга остается постоянной.

Как рассчитать платежи по потребительскому кредиту

Самым распространенным способом считается использование сторонних программ расчета. Чтобы посчитать, насколько выгодным оказался вариант, достаточно открыть сторонний ресурс. Можно рассчитать в двух вариантах:

Первый предполагает автоматические настройки. Клиенту не потребуется изменять значения по умолчанию, достаточно указать размер ссуды и наибольший срок. В результате будет определен размер выплаты с учетом действующей ставки. Также можно узнать общую стоимость и сформировать приблизительный график выплат. Второй режим предполагает установку функций в ручном режиме. Можно указать предельную сумму долга. Система в автоматическом порядке посчитает остаток и укажет, какую величину переплаты придется внести за весь установленный ранее срок. После того как все будет видно, можно принять решение: оформлять документацию или же не нужно этого делать.

Большинство банков, такие, как например, банк УБРиР в городе Новосибирске внедрили на официальные сайты онлайн-калькуляторы. Однако специалисты рекомендуют использовать сторонние источники для расчета, чтобы получить максимально эффективную оценку продукта и принять решение, насколько он актуален и по финансовым силам. Делать это необязательно, но смысл в этом есть. Иногда, даже практически всегда, иные ресурсы предоставляют более правдивую информацию по существующим вопросам.

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