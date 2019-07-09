Расчет процентной ставки по потребительскому кредиту

В последние несколько лет финансовые филиалы устроили активную борьбу за клиентскую аудиторию, разрабатывая новые линейки продуктов. Выбираете кредит наличными? Рекомендуется воспользоваться онлайн-программой – калькулятором.
Чтобы, например, в Новосибирске взять потребительский кредит без предоставления документального подтверждения дохода, в первую очередь, важно учитывать несколько параметров, влияющих на цену продукта:
Если человек не первый раз пользуется услугами отделения и успешно выполняет обязательства по остатку без просрочек, компании могут предложить кредит наличными без поручителей и подтверждения дохода на выгодных условиях, что уменьшит размер ежемесячного платежа и проценты.
Дифференцированный метод – это погашение ссуды, при котором сумма постоянного платежа постепенно уменьшается. Каждый месяц величина процентов уменьшается, а сумма основного долга остается постоянной.
Самым распространенным способом считается использование сторонних программ расчета. Чтобы посчитать, насколько выгодным оказался вариант, достаточно открыть сторонний ресурс. Можно рассчитать в двух вариантах:
Большинство банков, такие, как например, банк УБРиР в городе Новосибирске внедрили на официальные сайты онлайн-калькуляторы. Однако специалисты рекомендуют использовать сторонние источники для расчета, чтобы получить максимально эффективную оценку продукта и принять решение, насколько он актуален и по финансовым силам. Делать это необязательно, но смысл в этом есть. Иногда, даже практически всегда, иные ресурсы предоставляют более правдивую информацию по существующим вопросам.
Фотография с сайта pexels.com
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