Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Расчет процентной ставки по потребительскому кредиту

  • 09/07/2019, 11:35
Каждый клиент банка старается выбрать предложение, предполагающее минимальную переплату по процентной ставке. Чтобы самостоятельно сделать расчет кредита, рекомендуется изучить финансовый рынок и оптимальные предложения.

В последние несколько лет финансовые филиалы устроили активную борьбу за клиентскую аудиторию, разрабатывая новые линейки продуктов. Выбираете кредит наличными? Рекомендуется воспользоваться онлайн-программой – калькулятором.

Что влияет на стоимость оформляемого кредита в банке

Чтобы, например, в Новосибирске взять потребительский кредит без предоставления документального подтверждения дохода, в первую очередь, важно учитывать несколько параметров, влияющих на цену продукта:

  1. По процентам. Цена, которую предлагают банковские организации, каждая из которых имеет свои индивидуальные особенности. Как правило, для каждого человека устанавливается определенное предложение: возраст заемщика, уровень рейтинга, будут ли задействованы поручители.

    Если человек не первый раз пользуется услугами отделения и успешно выполняет обязательства по остатку без просрочек, компании могут предложить кредит наличными без поручителей и подтверждения дохода на выгодных условиях, что уменьшит размер ежемесячного платежа и проценты.

  2. Вид ежемесячного взноса. На практике самым популярным способом считается аннуитетный платеж, при котором кредитозаемщик выплачивает ссуду равными частями на протяжении всего времени.

Дифференцированный метод – это погашение ссуды, при котором сумма постоянного платежа постепенно уменьшается. Каждый месяц величина процентов уменьшается, а сумма основного долга остается постоянной.

Как рассчитать платежи по потребительскому кредиту

Самым распространенным способом считается использование сторонних программ расчета. Чтобы посчитать, насколько выгодным оказался вариант, достаточно открыть сторонний ресурс. Можно рассчитать в двух вариантах:

  1. Первый предполагает автоматические настройки. Клиенту не потребуется изменять значения по умолчанию, достаточно указать размер ссуды и наибольший срок. В результате будет определен размер выплаты с учетом действующей ставки. Также можно узнать общую стоимость и сформировать приблизительный график выплат.
  2. Второй режим предполагает установку функций в ручном режиме. Можно указать предельную сумму долга. Система в автоматическом порядке посчитает остаток и укажет, какую величину переплаты придется внести за весь установленный ранее срок. После того как все будет видно, можно принять решение: оформлять документацию или же не нужно этого делать.

Большинство банков, такие, как например, банк УБРиР в городе Новосибирске внедрили на официальные сайты онлайн-калькуляторы. Однако специалисты рекомендуют использовать сторонние источники для расчета, чтобы получить максимально эффективную оценку продукта и принять решение, насколько он актуален и по финансовым силам. Делать это необязательно, но смысл в этом есть. Иногда, даже практически всегда, иные ресурсы предоставляют более правдивую информацию по существующим вопросам.

Фотография с сайта pexels.com

Популярное с сайта

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

09/07/2019, 16:08
В качестве награды регион получил субсидию в размере более 8 миллионов рублей на развитие добровольческой деятельности.
В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

09/07/2019, 16:04
В ближайшие 2-3 года компания планирует открыть магазины более чем в 400 населенных пунктах.
«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

09/07/2019, 14:53
Задолженность составляла более 50 млн рублей.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

09/07/2019, 18:18

Подростку после тяжелой травмы необходимы деньги на лечение

09/07/2019, 17:01

В Новосибирске определили нового ответственного за городское хозяйство

09/07/2019, 16:37

Завершено расследование в отношении экс-директора МУП «Горводоканал» в г. Куйбышеве

09/07/2019, 16:35

После вмешательства прокурора новосибирское учреждение погасило долги по зарплате

09/07/2019, 16:16

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

09/07/2019, 16:08

В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

09/07/2019, 16:04

«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

09/07/2019, 14:53

Новосибирцы зарегистрировали почти 44 тыс прав и сделок в Росреестре

09/07/2019, 14:23

Делегация Новосибирской области работает на Иннопроме-2019

09/07/2019, 14:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска