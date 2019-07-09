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В Сибири более чем в 2 раза сократилось число сомнительных денежных операций

Одним из приоритетов деятельности Росфинмониторинга на 2019 год является контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
  • 09/07/2019, 12:33
В Сибири более чем в 2 раза сократилось число сомнительных денежных операций

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обсудил с заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олегом Крыловым вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия правоохранительных, контрольных и надзорных органов Сибирского федерального округа в сфере обеспечения сохранности бюджетных средств, противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Олег Крылов отметил положительные результаты совместной работы региональных органов государственной власти и частного сектора Сибири по декриминализации кредитно-финансовой сферы: в регионах более чем в 2 раза сократилось число сомнительных операций, в том числе связанных с «обналичиванием» и выводом денежных средств за рубеж.

Отмечается, что одним из приоритетов деятельности Росфинмониторинга на 2019 год был назван контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Так, в Сибирском федеральном округе в настоящее время заключено более 350 государственных контрактов на общую сумму более 7,5 миллиардов рублей. Большая часть средств направлена на строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры. В настоящее время Росфинмониторингом реализуется комплекс мер по контролю за их эффективным расходованием.

Полномочный представитель главы государства подчеркнул важность повышения прозрачности экономики и пресечения нецелевого расходования бюджетных средств, а также поддержал инициативы Росфинмониторинга по усилению контроля за финансовой реализацией национальных проектов в округе.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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