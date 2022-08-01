Рекламодателям

Восточный обход предлагают подвинуть

  • 01/08/2022, 17:45
новости Новосибирска
Чтобы сохранить аэродром «Мочище».

Руководство аэродрома «Мочище» предложило перенести трассу строящегося Восточного обхода Новосибирска в сторону от аэродрома «Мочище», чтобы сохранить этот объект в регионе. Об этом шла речь на круглом столе по вопросу возрождения в России малой авиации и соответствующей аэродромной инфраструктуры, который прошел в Новосибирске на минувших выходных. По словам исполнительного директора движения «Новая Евразия» Константина Малышева, альтернативная трасса для магистрали имеется, и нет никакой необходимости прокладывать Восточный обход через лётное поле аэродрома, тем самым полностью уничтожая его.

Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов сообщил, что обращался с вопросом о переносе трассы в федеральный Минтранс, Росавиацию и Росавтодор.

— Они признали, что нынешний проект утратил актуальность. И сообщили, что будут его корректировать и считают целесообразным изменить направление трассы так, чтобы сохранить аэродром. Из письма следует, что Минтранс России считает «Мочище» уникальным объектом гражданской авиации, который нужно развивать в дальнейшем, —констатировал депутат.

новости Новосибирска

Правительство РФ начало разбираться в проблемах региональных авиаперевозок

Константин Малышев также сообщил, что аэродром «Мочище» нуждается в постройке железобетонной взлётно-посадочной полосы для того, чтобы не допустить разрыва общероссийского воздушного движения малой авиации на пространстве Новосибирской области, который неизбежно произойдёт после окончательного закрытия воздушного движения в городском аэропорту «Северный». Он напомнил, что малая авиация нуждается в аэродроме круглогодичной эксплуатации на каждых 300-500 километрах своего пути.

По итогам заседания в Новосибирске была принята резолюция о путях возрождения малой авиации как важнейшего инструмента решения транспортной доступности Сибири, а также о необходимости совершенствования правовых норм для малой авиации. Участники дискуссии договорились о координации усилий в отношении упрощения Федеральных авиационных правил для аэродромов малой авиации и развития необходимой ей инфраструктуры в Новосибирской области, а также продвижения проекта модернизации аэродрома «Мочище» за счёт строительства железобетонной взлётно-посадочной полосы и переноса трассы Восточного обхода мегаполиса в сторону от аэродрома.

Напомним, первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска, входящий в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить в 2024 году. Всего намечены четыре этапа, результатом их реализации станет 80-километровая объездная дорога, которая свяжет существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».

Материал подготовлен на основе пресс-релиза партии «Справедливая Россия – За правду»

 

Ранее редакция рассказывала, что в новосибирском институте резко выросли заказы на создание инфраструктуры для авиапроизводств. 

Фото предоставлено пресс-службой партии

722

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство дороги авиация


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В области нашли еще 1,3 млрд для расселения ветхого и аварийного жилья

Для выполнения федеральной программы и в связи с ростом стоимости квадратного метра.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Омск один из лидеров в России по разрыву между зарплатой и ценой квадратного метра

Во всех регионах Сибири доступность жилья за два пандемийных года снизилась.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские рекламщики выступают против единого оператора

Основные аргументы — усиление монополиста и сокращение полномочий власти в регулировании рекламного рынка.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мусорный полигон вновь стал темой для обращения новосибирцев в федеральные структуры

Тему снова раскручивает КПРФ.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости Новосибирска

«Я маньяк, Александр, опасный серийный маньяк»

Все материалы
Лента новостей

Суд смягчил меру пресечения экс-заместителю прокурора региона

01/08/2022, 18:03

В области нашли еще 1,3 млрд для расселения ветхого и аварийного жилья

01/08/2022, 18:00

Кондитерский бизнес из Средней Азии расширяет границы

01/08/2022, 17:41

Подрядчик приступил к ремонту Октябрьского моста в Новосибирске

01/08/2022, 16:33
Популярное

Назначать повышенные стипендии за патриотическую деятельность предложили в Минобрнауки

01/08/2022, 17:28

Популярные способы угона автомобилей. Как защититься

01/08/2022, 15:23

В региональном Минобрнауки указали минимальные баллы ЕГЭ на следующий год

01/08/2022, 14:42

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Расчетный лист» – новый сервис в помощь работодателю

01/08/2022, 17:49

ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года

01/08/2022, 17:44

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными

01/08/2022, 15:20
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска