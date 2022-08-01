Восточный обход предлагают подвинуть

Руководство аэродрома «Мочище» предложило перенести трассу строящегося Восточного обхода Новосибирска в сторону от аэродрома «Мочище», чтобы сохранить этот объект в регионе. Об этом шла речь на круглом столе по вопросу возрождения в России малой авиации и соответствующей аэродромной инфраструктуры, который прошел в Новосибирске на минувших выходных. По словам исполнительного директора движения «Новая Евразия» Константина Малышева, альтернативная трасса для магистрали имеется, и нет никакой необходимости прокладывать Восточный обход через лётное поле аэродрома, тем самым полностью уничтожая его.

Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов сообщил, что обращался с вопросом о переносе трассы в федеральный Минтранс, Росавиацию и Росавтодор.

— Они признали, что нынешний проект утратил актуальность. И сообщили, что будут его корректировать и считают целесообразным изменить направление трассы так, чтобы сохранить аэродром. Из письма следует, что Минтранс России считает «Мочище» уникальным объектом гражданской авиации, который нужно развивать в дальнейшем, —констатировал депутат.

Константин Малышев также сообщил, что аэродром «Мочище» нуждается в постройке железобетонной взлётно-посадочной полосы для того, чтобы не допустить разрыва общероссийского воздушного движения малой авиации на пространстве Новосибирской области, который неизбежно произойдёт после окончательного закрытия воздушного движения в городском аэропорту «Северный». Он напомнил, что малая авиация нуждается в аэродроме круглогодичной эксплуатации на каждых 300-500 километрах своего пути.

По итогам заседания в Новосибирске была принята резолюция о путях возрождения малой авиации как важнейшего инструмента решения транспортной доступности Сибири, а также о необходимости совершенствования правовых норм для малой авиации. Участники дискуссии договорились о координации усилий в отношении упрощения Федеральных авиационных правил для аэродромов малой авиации и развития необходимой ей инфраструктуры в Новосибирской области, а также продвижения проекта модернизации аэродрома «Мочище» за счёт строительства железобетонной взлётно-посадочной полосы и переноса трассы Восточного обхода мегаполиса в сторону от аэродрома.

Напомним, первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска, входящий в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить в 2024 году. Всего намечены четыре этапа, результатом их реализации станет 80-километровая объездная дорога, которая свяжет существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».

Материал подготовлен на основе пресс-релиза партии «Справедливая Россия – За правду»

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