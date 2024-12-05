Около 10 тысяч елей заготовят к Новому году в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется заготовить почти 10 тысяч елей, сосен и пихт к новогодним праздникам.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии, заготовка деревьев идет под контролем специалистов отделов лесных отношений Минприроды и продлится до конца декабря. При этом деревья будут срезаться исключительно в рамках так называемых рубок ухода.

— Лес от этих рубок не страдает. Поэтому, покупая ёлку на базаре, жители могут не переживать, что стали частью чего-то деструктивного, наоборот, прочистка позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста, — пояснил Георгий Носков, заместитель отдела лесных отношений по Новосибирскому лесничеству.

В министерстве корреспонденту Infopro54 уточнили, что эти деревья заготавливаются для нужд социальных учреждений. Новосибирцы смогут купить ели, сосны и пихты на елочных базарах. В этом году под них в городе отведено 35 площадок.

В ведомстве напоминают, что самостоятельная заготовка гражданами новогодних деревьев запрещена. Ежедневное патрулирование неминуемо приведет к задержанию нарушителей.

Напомним, в этом году ожидалось, что новогодние ёлки подорожают на 10-20 процентов. Если прошлой зимой праздничное дерево можно было купить в среднем за 1000 рублей за метр, то в этом году — в 1200-1500 рублей. Однако, на онлайн-платформах новогодние деревья в Новосибирске уже сейчас продают по цене от 1700 рублей за штуку.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на искусственные ели в Новосибирске упал почти на треть. При этом цена искусственного дерева почти в три раза выше настоящей.