«Расцветай» — лидер жилищного строительства 2021 года

Мэрия Новосибирска опубликовала рейтинг лидеров жилищного строительства 2021 года.

Первой по вводу жилья стала компания «Расцветай». Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129444 кв. м, 2738 квартир.

На втором месте — ГК «Стрижи»: 18 домов, 113070 «квадратов» и 1924 квартиры. ГК «Брусника» — на третьем месте. Она сдала 6 объектов на 77165 кв. м в 1256 квартирах.