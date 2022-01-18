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«Расцветай» — лидер жилищного строительства 2021 года

  • 18/01/2022, 14:30
Недвижимость
По данным мэрии Новосибирска, компания «Расцветай» возглавила топ-10 застройщиков, сдавших наибольшее количества жилья.

Мэрия Новосибирска опубликовала рейтинг лидеров жилищного строительства 2021 года.

Первой по вводу жилья стала компания «Расцветай». Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129444 кв. м, 2738 квартир.

На втором месте — ГК «Стрижи»: 18 домов, 113070 «квадратов» и 1924 квартиры. ГК «Брусника» — на третьем месте. Она сдала 6 объектов на 77165 кв. м в 1256 квартирах.

— Компания «Расцветай» активно развивается, наращивает производственно-техническую базу, увеличивает земельный банк и объемы ввода жилья. В планах застройщика — дальнейшее увеличение портфеля проектов, —  прокомментировали лидерство в пресс-службе «Расцветай».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик ГК Расцветай


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