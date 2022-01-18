Какой генератор выбрать на дачу: все за и против

Оптимальным способом обезопасить себя от вышеперечисленных проблем является установка автономного источника электрического тока – дизельного или бензинового генератора.

Отечественные и зарубежные производители выпускают большой ассортимент таких устройств, поэтому перед владельцами загородной недвижимости стоит задача подобрать оборудование, характеристики которого максимально отвечают конкретным условиям эксплуатации. Конечно, каждому понятно, что для небольшой дачи или коттеджа в Новосибирске электростанция 400 кВт не подойдет ни по каким параметрам, но вот как правильно рассчитать мощность и какие еще факторы учитывать при выборе знают далеко не все.

Что нужно учесть при выборе

В первую очередь при выборе генератора стоит рассмотреть особенности эксплуатации конкретного здания, а именно:

Месторасположение. Если дом расположен в дачном поселке периодические аварийные или плановые отключения электроснабжения вполне возможны, однако, как правило, происходят они не очень часто и длятся непродолжительный период. Если же дача или коттедж расположены вдали от цивилизации, то в случае обрыва кабеля ожидать ремонтную бригаду, возможно, придется даже несколько суток.

Сезонность проживания. Если загородное жилье используется только в летний период, то большую часть времени хозяева проводят на улице и основная потребность в электричестве возникает только после захода солнца. При постоянном проживании потребление электричества существенно возрастает зимний период, а генератор работает в полную силу практически круглосуточно.

Наличие специального, защищенного от атмосферных осадков и мороза, звукоизолированного и оснащенного приточно-вытяжной вентиляцией помещения или отдельно стоящего здания для установки оборудования.

Перспективы. Нужно обдумать даже отдаленные планы, а именно возможность реконструкции здания с целью расширения площади, возведение дополнительных построек (бань, летних кухонь, мастерских и т.д.), приобретение электромобиля и другие события, которые могут привести к росту потребления электроэнергии.

От всех этих факторов во многом зависят характеристики выбираемого генератора.

Важные характеристики генераторов

При выборе генератора для эксплуатации на даче или в загородном доме нужно обратить внимание на следующие характеристики оборудования:

Мощность – самая главная характеристика, от которой напрямую зависит возможность обеспечения электроэнергией всех потребителей. В сопроводительной документации к генераторам указывается два значения мощности, номинальная и максимальная. Номинальная мощность означает постоянно допустимую нагрузку, максимальная – способность вырабатывать указанное количество электроэнергии в течение короткого (обычно, не более часа) периода времени. Максимальная мощность задействуется при подключении временных потребителей, например, строительного электроинструмента. Для расчета необходимой номинальной мощности необходимо подсчитать суммарное потребление всех электроприборов и при этом учитывать, что генераторы предусматривают работу в постоянном режиме на нагрузке в пределах 30-70% от номинальной. Меньшая нагрузка приводит к быстрому износу элементов поршневой группы и нерациональному расходу топлива.

Фазность. При отсутствии в доме потребителей с трехфазным питанием потребности покупать генератор на три фазы «на всякий случай» нет, тем более что однофазный агрегат обойдется существенно дешевле. Кроме того эксплуатация трехфазного генератора имеет свою специфику: для нормальной работы требуется равномерно распределять нагрузку по фазам и, соответственно, максимальная мощность подключаемого однофазного прибора не сможет быть выше одной трети номинальной мощности электростанции.

Соотношение объема бака к потреблению топлива, от которого зависит максимально допустимое время работы без дозаправки. Для небольшого дачного домика, предназначенного для сезонной эксплуатации и в котором электроэнергия в полном объеме потребляется только несколько часов в сутки в вечернее время, приобретать оборудование с большим объемом бака нецелесообразно, а вот в дом, рассчитанный на постоянное проживание, лучше установить генератор, рассчитанный на длительную работу без дозаправки.

Уровень шума при работе. Если генератор будет устанавливаться в отдельной, удаленной от жилых помещений постройке, этот фактор не имеет особого значения. Во всех других случаях желательно выбирать агрегат в шумозащитном кожухе.

Габаритные размеры и вес. Из летних дачных домиков хозяева обычно вывозят на зиму всю ценную технику, поэтому с этой точки зрения более удобным будет легкий и компактный бензиновый генератор. Для коттеджа, в котором люди живут круглый год, а для установки генератора выделено отдельное помещение эти характеристики не имеют практически никакого значения.

Соотношение расходов на покупку и эксплуатацию. Цена дизельного генератора изначально выше, однако он более экономичен и обладает большим рабочим ресурсом по сравнению с бензиновой электростанцией такой же мощности. Поэтому для постоянного использования лучше приобретать оборудование на дизельном топливе, а для периодического применения в качестве резервного источника питания – на бензиновом.

Также перед покупкой стоит решить, какой тип запуска будет более удобен для конкретных условий: автоматический запуск, при котором включение генератора происходит без вмешательства человека при отключении электросети, лучше применять в домах с круглогодичным проживанием. Применение такой системы в дачных домах обычно не имеет смысла, так как хозяева в случае отъезда практически всегда отключают все электроприборы и вывозят продукты.