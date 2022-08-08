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«Расцветай на Авиастроителей»: комфорт на высоте

  • 08/08/2022, 12:30
новостройки в Новосибирске
ГК «Расцветай» объявляет старт продаж в новом квартале комфорт-класса — «Расцветай на Авиастроителей». Срок сдачи — четвертый квартал 2025 года.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. Эту локацию новосибирцы очень любят за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Новый проект ГК «Расцветай» — переменной этажности: 18, 9 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout-комплексом и зоной отдыха.

новостройки в Новосибирске

Секции «Расцветай на Авиастроителей» образуют приватный, безопасный двор с детской игровой и спортивной площадками.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

новостройки в Новосибирске

Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жителей «Расцветай на Авиастроителей» все необходимое расположено внутри квартала.

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария — Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центр детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадион «Чкаловец» и ледовый дворец спорта «Сибирь» — все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала — 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до ж/д станции «Новосибирск-Восточный», 10 минут на машине до станции метро «Заельцовская» и площади Калинина — позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» — сквер «Авиаконструктора Антонова». Основная достопримечательность которого — памятник знаменитому гражданскому самолету Ан-2. Также в шаговой доступности находится сквер им. Калинина и сквер Победы. В 15 минутах ходьбы — «зеленая жемчужина» Новосибирска — Заельцовский бор, где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям или заняться спортом.

Особенное внимание уделено проработке планировочных решений. В основу проектирования заложены принципы эргономики, эффективные планировки с функциональным пространством. В ассортименте квартиры от 23 до 75 кв. м, коммерческие помещения.  Жилье сдается с отделкой white box.

Покупая квартиру в квартале «Расцветай на Авиастроителей», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

новостройки в Новосибирске

г. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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