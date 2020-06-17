«Расцветай на Обской»: три причины жить на берегу Оби

«Расцветай на Обской» расположен в Октябрьском районе Новосибирска на берегу Оби, в 7-10 минутах езды на автомобиле до станции метро «Речной вокзал». Место возле Михайловской набережной очень ценится застройщиками и покупателями новостроек. Почему многие новосибирцы и гости нашего города предпочитают жить рядом с рекой? Назовем три самые популярные причины.

Вид из окна

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых романтичных мест нашего города — Бугринский мост. За Обью открывается живописный панорамный вид левобережья Новосибирска. Кроме того, новоселы смогут каждый день любоваться красивейшими восходами и закатами и лесными массивами левого берега.

Прогулочная зона и ЗОЖ

Рядом с домом «Расцветай на Обской» одно из любимых мест отдыха новосибирцев и гостей нашего города — благоустроенная Михайловская набережная протяженностью 1,4 км — прекрасное место для ежедневных прогулок и занятий спортом. Пробежки, прогулки и езда на велосипедах — все эти активности сделают ваш образ жизни здоровым и превратят спорт в полезную привычку.

Экология

Жизнь рядом с Обью еще приятна и тем, что в жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Новостройка «Расцветай на Обской» привлекательна и тем, что ее местоположение гармонично сочетает атмосферу уединенности и приватности с активным деловым ритмом столицы Сибири. Вблизи две остановки общественного транспорта, от которых за 15 минут можно обраться до станции метро «Речной Вокзал», откуда получится уехать в любую точку города на метро, автобусе или электричке. Большое удобство автомобилистам обеспечивает прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую. Рядом — гипермаркет «Лента», детские сады, поликлиника, школа.

Застройщик в «Расцветай на Обской» применяет современные технологии: монолит с кирпичным заполнением, отделка фасада декоративной мокрой штукатуркой.

25-этажный дом «Расцветай на Обской» строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

Подробную информацию о новостройке «Расцветай на Обской» можно узнать

по телефону +7 (383) 255-22-88.

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф