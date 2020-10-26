«Расцветай на Обской» — жить в ногу со временем

Один из факторов востребованности жилья ГК «Расцветай» — строительство объектов в местах с хорошей транспортной развязкой.

Новостройка «Расцветай на Обской» также не стала исключением. Удачное расположение нового объекта ГК «Расцветай» даст жителям возможность одинаково удобно добираться не только до центра города, но и до локаций, расположенных в районах Бердского шоссе и левого берега, доехать до которых можно по Бугринскому мосту. Благодаря прямому выезду на Большевистскую и Обскую до площади Ленина на машине можно без пробок доехать за 10, а до Академгородка — за 25 минут. Кроме того, вблизи две остановки общественного транспорта, откуда за 15 минут можно добраться до станции метро «Речной Вокзал».

Важное преимущество «Расцветай на Обской» в том, что новостройка расположена рядом с Михайловской набережной. Пробежки, езда на велосипедах и размеренные прогулки вдоль реки — все эти активности превратят спорт в полезную привычку и сделают образ жизни новоселов здоровым. Проживание возле Оби приятно еще и тем, что в жаркие летние месяцы река станет источником прохлады, а увлажнение воздуха будет способствовать его очищению от смога и пыли.

Застройщик «Расцветай на Обской» применяет современные технологии строительства: монолит с кирпичным заполнением, отделка фасада декоративной мокрой штукатуркой и керамогранитом. Функциональные планировки в доме позволят реализовать дизайн-проект любого уровня сложности. В линейке — компактные квартиры студии от 28,35 кв.м, эргономичные однокомнатные от 40,2 кв.м, удобные двухкомнатные от 47,6 кв.м и просторное трехкомнатное жилье 74,46 кв.м. А сбалансированная квартирография дома — всего шесть квартир на этаже — создает комфортную и удобную среду для жителей.

25-этажный дом «Расцветай на Обской» строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

Бóльшая часть квартир «Расцветай на Обской» спроектирована с видами на реку и одно из самых красивых сооружений нашего города — Бугринский мост. К примеру, купив двухкомнатную видовую квартиру площадью 47,6 кв.м с ежемесячным ипотечным платежом 22 649,80 рублей*, новоселы смогут каждый день любоваться красивейшими восходами, закатами и лесными массивами левого берега.

Чтобы забронировать квартиру в современном многоэтажном доме «Расцветай на Обской», звоните нам по телефону +7 (383) 255-88-22 или приезжайте в офис продаж, который находится на стройплощадке.

«Расцветай на Обской»

Офис продаж: ул. Большевистская, 32/1 (стр.)

гкрасцветай.рф

Instagram

«ВКонтакте»

Facebook

*Программа «Господдержка 2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 20%.

*Банки-партнеры: АО «Банк ДОМ.РФ» ,ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО) и др.

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

На базовом фото Новостройка «Расцветай на Обской»