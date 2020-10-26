«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом ежегодной награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

Лучшими в различных отраслях экономики признали крупнейшие предприятия региона. Новосибирский филиал компании «Ростелеком» получил награду в номинации «Оказание услуг на базе высокотехнологичной магистральной сети».

Победителей выбирали по нескольким критериям, в том числе рассматривался вклад в расширение рынков сбыта, показатели динамичного развития, объем производства и реализации продукции и услуг. Экспертная комиссия также оценивала положение компании на внутреннем и внешнем рынках и положительный имидж в деловых кругах.

— Эта награда — заслуженный итог нашей деятельности в 2019 году. Работы по расширению оптической сети для обеспечения быстрого и качественного доступа в интернет компания “Ростелеком” считает одной из своих приоритетных задач. Появление новых технологий позволяет бизнесу и жителям даже в отдаленных районах пользоваться скоростным интернетом и подключать современные цифровые сервисы, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2019 году Новосибирский филиал компании выполнил значительный объем по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства», что позволило досрочно завершить программу в текущем году. Теперь жители 279 населенных пунктов региона обеспечены бесплатным доступом в интернет. «Ростелеком» в 2019 году также провел оптику в 16 коттеджных поселков и 6 территорий частного сектора, находящихся в Новосибирске и ближайшем пригороде областного центра.

Жители региона могут смотреть цифровой видеосервис Wink, объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, подключить интеллектуальный сервис «Умный дом».

Предприниматели Новосибирска могут воспользоваться современными предложениями «Ростелекома», это касается таких услуг как «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение», платформ по информационной безопасности и других сервисов, востребованных успешным бизнесом.

Фото предоставлено пресс-службой компании