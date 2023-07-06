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«Расцветай на Зорге»: решение жилищного вопроса для молодежи

  • 06/07/2023, 13:23
квартиры от застройщика
Статистика говорит о том, что покупатель квадратных метров с каждым годом молодеет. «Расцветай на Зорге» — отличный вариант для начала жилищной карьеры: студентов, молодых семей и взрослых детей, которые решили жить отдельно от родителей.

Как правило, у молодых людей ограниченный бюджет, поэтому основной критерий при покупке первого жилья — стоимость. Цена квадратного метра в «Расцветай на Зорге» максимальна комфортна —  от 95 тысяч рублей. Ежемесячный ипотечный платеж за квартиру-студию составит 16 624 рубля*. Кроме того, новый проект известного новосибирского застройщика подходит для быстрого переезда.  Дом первой очереди «Расцветай на Зорге» сдается в третьем квартале 2023 года.

— Молодежь — социально активная группа населения. Они проводят много времени вне дома, поэтому им важна транспортная доступность, — рассказали в ГК «Расцветай». —  В 20 минутах езды от «Расцветай на Зорге» находится станция метро «Площадь Маркса» — центр левого берега Новосибирска. В 10 минутах ходьбы от нее расположены два крупных вуза: НГТУ и СибУПК.

квартиры от застройщика

Дом первой очереди «Расцветай на Зорге» сдается в третьем квартале 2023 года.

 

Еще один важный фактор при выборе жилья — перспектива развития локации. Молодым людям важно, чтобы рядом были детские образовательные учреждения и предприятия, куда можно устроиться на работу. В Кировском районе — более 50 промышленных предприятий, среди которых крупные градообразующие компании, постоянно набирающие персонал. Рядом с «Расцветай на Зорге» расположены 5 детских садов и 3 школы. В 10 минутах пешком от нового квартала —  Затулинский дисперсный парк. Эта зеленая зона по красоте и благоустройству не уступает Михайловской набережной.

— Еще один запрос этой категории покупателей — готовый ремонт, чтобы сразу въехать в новую квартиру и не тратить дополнительные деньги, — комментируют в компании. — При этом ремонт должен быть адаптивным, чтобы можно было периодически что-то менять под свой вкус. Молодые люди выбирают квартиры из расчета «здесь и сейчас». В «Расцветай на Зорге» застройщик предлагает квартиры с отделкой white box  и  готовым ремонтом.

Есть нейтральный или светлый вариант отделки. К такому монохромному оформлению всегда можно добавить яркие акценты, чтобы изменить восприятие пространства.

квартиры от застройщика

В «Расцветай на Зорге» можно приобрести квартиры с готовым ремонтом.

 

Рациональные планировки — еще одно преимущество квартир в «Расцветай на Зорге». Квартиры-студии правильной квадратной формы 32-36 кв. м —  это больше вариантов перепланировки и высокая мобильность функциональных областей. Также здесь есть просторные одно- и двухкомнатные квартиры, которые можно зонировать по своему усмотрению.

В «Расцветай на Зорге» открыт демоэтаж, где вы можете оценить удобство планировок и качество отделки white box. Жилье в «Расцветай на Зорге» можно приобрести по субсидированной ипотеке: программа «Господдержка-2020»  — 6,8% и семейная ипотека — 4,8%**.

     Офисы продаж ГК «Расцветай»:

     ул. Зорге, 230

     ул. Орджоникидзе, 23

     +7(383) 255-00-83

     гкрасцветай.рф

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   ООО СЗ «Темпо». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

  * Стоимость — 3 млн, ставка — 6,8%, срок кредита — 30 лет, первоначальный взнос —   15% от стоимости квартиры. При условии имущественного страхования.

 ** Условия действуют через кредитование ПАО «Сбербанк».

 Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; Банк ВТБ (ПАО); АО «Альфа-Банк» и др.

 

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Фотографии предоставлены рекламодателем.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик квартиры от застройщика ипотека


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