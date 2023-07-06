Роман Яковлев рассказал какой законопроект внесет в региональный парламент в сентябре

Председатель комитета по госполитике регионального парламента Новосибирской области Игорь Умербаев представил на сессии проект по референдуму о возвращении прямых выборов мэра. В отличии от обсуждения на комитете, на сессии этот вопрос особого обсуждения не вызвал, но громкие заявления прозвучали.

Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты отмена прямых выборов негативное решение и слабость власти. Власть должна выбираться путем голосования, как мэра Новосибирска, так и всех муниципалитетов, — заявил представитель фракции КПРФ Роман Яковлев.

Он подчеркнул, что фракция воздержится от голосования, так как поддерживает возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. По его словам, в сентябре фракция планирует внести в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов.

Заместитель председателя регионального парламента Александр Щербак считает, что у вопроса, вынесенного на сессию, есть две стороны.

— Юридическая заключается в том, что формулировка, предложенная к внесению, не соответствует требованиям законодательства. Это подробно изложено в заключении правового департамента Заксобрания. Подчеркну, сейчас обсуждается именно формулировка, а не модели избрания глав муниципальных образований, — подчеркнул Щербак. — Вторая составляющая заключается в том, что инициаторы проекта не могли не понимать его заведомую бесперспективность и противоречие с законом. По моей оценке, это затея не более чем попытка залежалой оппозиционной ячейки встрянуть пыль и напомнить о себе.

Он заявил, что ЛДПР поддерживает решение комитета по госполитике, так как выступает на стороне закона.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив также напомнил депутатам, что обсуждаемый вопрос по поправке к референдуму юридический, а не политический, и депутаты обязаны соблюдать закон.

На сессии, судя по табло, присутствовали 58 депутатов. При этом 44 депутата поддержали решение комитета госполитики о том, что формулировка вопроса референдума не соответствует законодательству, 13 воздержались, 2 проголосовали против. 5 депутатов не голосовали.

Напомним, документы на участие в выборах губернатора Новосибирской области в областной избирком подали пять кандидатов: Андрей Щукин — партия «Коммунисты России», Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». Сейчас кандидаты собирают в поддержку своего выдвижения подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, и в период с 16 по 26 июля должны представить документы на регистрацию в облизбирком. После этого стартует избирательная кампания.

Ранее редакция сообщала, что суд обязал мэра встретиться с оппозиционными депутатами и обсудить ситуацию с отменой выборов мэра.