Роман Яковлев рассказал какой законопроект внесет в региональный парламент в сентябре

Председатель комитета по госполитике регионального парламента Новосибирской области Игорь Умербаев представил на сессии проект по референдуму о возвращении прямых выборов мэра. В отличии от обсуждения на комитете, на сессии этот вопрос особого обсуждения не вызвал, но громкие заявления прозвучали.
Он подчеркнул, что фракция воздержится от голосования, так как поддерживает возвращение прямых выборов глав муниципалитетов. По его словам, в сентябре фракция планирует внести в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов.
Заместитель председателя регионального парламента Александр Щербак считает, что у вопроса, вынесенного на сессию, есть две стороны.
— Юридическая заключается в том, что формулировка, предложенная к внесению, не соответствует требованиям законодательства. Это подробно изложено в заключении правового департамента Заксобрания. Подчеркну, сейчас обсуждается именно формулировка, а не модели избрания глав муниципальных образований, — подчеркнул Щербак. — Вторая составляющая заключается в том, что инициаторы проекта не могли не понимать его заведомую бесперспективность и противоречие с законом. По моей оценке, это затея не более чем попытка залежалой оппозиционной ячейки встрянуть пыль и напомнить о себе.
Он заявил, что ЛДПР поддерживает решение комитета по госполитике, так как выступает на стороне закона.
Спикер заксобрания Андрей Шимкив также напомнил депутатам, что обсуждаемый вопрос по поправке к референдуму юридический, а не политический, и депутаты обязаны соблюдать закон.
На сессии, судя по табло, присутствовали 58 депутатов. При этом 44 депутата поддержали решение комитета госполитики о том, что формулировка вопроса референдума не соответствует законодательству, 13 воздержались, 2 проголосовали против. 5 депутатов не голосовали.
Ранее редакция сообщала, что суд обязал мэра встретиться с оппозиционными депутатами и обсудить ситуацию с отменой выборов мэра.
Фото пресс-службы Заксобрания
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