Рекламодателям

Раскрыты тайные места Новосибирской области, где растет много грибов

  • 17/08/2023, 12:46

Раскрыты тайные места Новосибирской области, где растет много грибов
Редакция Infopro54 собрала информацию о самых урожайных околках и полянах.

Где сейчас можно собирать грузди, белые, маслята и другие грибы? Готовьте корзины и ведра – покажем вам грибные места.

Мы внимательно изучили множество пабликов и групп в социальных сетях, где сегодня активно делятся фотографиями грибных уловов. И собрали самые урожайные грибные места Новосибирской области.

В Ордынском районе, около села Кирза, собирают много груздей, маслят, боровиков. Можно заглянуть и в Чингис. В Бурлинском ленточном бору встречаются белые, хотя найти уже сложнее – все хорошие места давно исхожены.

Спирино радует сыроежками. В Сузунском бору – грузди, белые, лисички, бычки, сыроежки. В Куйбышевском районе целые поляны груздей. В Коченёвском районе– белые, подосиновик, подберёзовик, но больше всего груздей. В посёлке Чик от грибной добычи «ломятся» багажники. Любители тихой охоты могут заглянуть и в леса Приозёрки.

Гостеприимные мошковцы приглашают за грибами к себе в район, говорят, грибов хватит всем. Особенно много белых на станции Барлак.

В лесах под Колыванью (район села Вьюны) массово собирают боровиков. Грибы растут на лесных опушках. В Новотроицке – урожай маслят.  В Паутово собирают грузди, подберёзовики и обабки.

Есть грибы и в Кудряшовском бору, в основном, грузди. Продолжает радовать Караканский бор, где можно найти самые разные грибы. Гурманы едут в Завьялово за груздями и белым. В Искитимском районе много белых, подберёзовиков, груздей.

В Новосибирске тоже немало грибных мест. Из лесов Академгородка ведрами несут сыроежки, грузди, бычки. Микрорайон Светлый – это территория подосиновиков, белых грибов. Первомайский лес традиционно – маслята, сыроежки.

В Новосибирском районе — в районе сел Новокаменка, Комаровка, Каменка, Пашино, Верх-Тула – ведрами можно насобирать подосиновики, подберёзовики. В окрестностях Плотниково, Жеребцово вдоль Гусинобродского шоссе уродились грузди, молодые подосиновики, лисички.

Что самое интересное, червивых, трухлявых и старых грибов в лесах региона сейчас очень мало.

Фото: группа ВКонтакте «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО»

344

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : урожай грибы «Тихая охота»


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
У российской армии появится надувной храм
15/08/23 10:22
В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

Средняя цена квадратного метра в студиях региона в июне составляла 144 тысяч рублей.
Читать статью >>
Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

В Новосибирской области предложили создать Агроэкотехнопарк ― проект производства удобрений из навоза и протестировать новый механизм повышения плодородия почв.
Читать статью >>
Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки

Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки

И пересматривают условия кредитования.
Читать статью >>
Новоколледж

У новосибирского «Новоколледжа» новый директор

Им стал Юрий Лобанов.
Читать статью >>
«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

Очевидцы происшествия сами оказывали помощь раненому до приезда медиков.
Читать статью >>
Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

При этом более 100 новосибирцам-неплательщикам алиментов, которые участвуют в спецоперации, в отсрочке было отказано.
Читать статью >>
Не слипнется: в сентябре подорожают сладости в Новосибирске

Не слипнется: в сентябре подорожают сладости в Новосибирске

Производители не исключают, что это повышение цен будет не последним в 2023 году.
Читать статью >>
Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по расходам в судебных выплатах на ОСАГО.
Читать статью >>
Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать

Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать

В городах России студенты доплачивают за квартиры рядом с вузом до 40%.
Читать статью >>
S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях

S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях

На внутренних линиях перевозки также растут.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Прокурор проехал по кольцу ада в Новосибирске
17/08/23 13:47
Общество Транспорт
Ночную подсветку подключили в тестовом режиме у новосибирской телевышки
17/08/23 13:29
Город
Раскрыты тайные места Новосибирской области, где растет много грибов
17/08/23 12:46
Общество
Оборонно-промышленные предприятия набирают сотрудников через мобильный пункт
17/08/23 12:36
Бизнес Власть Промышленность
«Расцветай» в Крыму: известный новосибирский застройщик расширяет географию присутствия
17/08/23 12:28
Недвижимость
В Новосибирских школах возникла проблема с учителями
17/08/23 12:24
Образование
Актер Павел Сыроежкин был замечен в центральном парке Новосибирска
17/08/23 12:13
Город
В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии
17/08/23 12:05
Город Недвижимость
Фитнес-тренер из Бердска Новосибирской области погиб в зоне СВО
17/08/23 11:27
Общество
«На кинозвезду похожа»: жгучая брюнетка стала директором школы под Новосибирском
17/08/23 11:24
Общество Отставки и назначения
Житель Новосибирска пытался взорвать здание паспортно-визовой службы (видео)
17/08/23 11:13
Право&Порядок
Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам
17/08/23 10:38
Агропром Бизнес Технологии
Дорожники отремонтировали половину Советского шоссе в Новосибирске
17/08/23 10:08
Город
Судью FIFA Лунева спас спортивный врач на рейсе Москва-Новосибирск
17/08/23 9:55
Происшествия
Высокие цены на школьную форму возмутили родителей в Новосибирской области
17/08/23 9:45
Общество
Учёные из Академгородка разработали методы борьбы с обледенением в Арктике
17/08/23 9:41
Наука
Оперативники ФСБ допросили трансгендера из Новосибирска по факту экстремизма (видео)
16/08/23 20:05
Происшествия
Новосибирского бьюти-блогера обвинила в мошенничестве ее ученица из Москвы
16/08/23 19:48
Общество
Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки
16/08/23 18:28
Банки Бизнес
Медведя из Усть-Тарки отстреливать не будут
16/08/23 18:09
Общество
Популярное
Кредитная амнистия для семей с детьми
17/08/23 11:06
МВД хочет получить доступ к электронным устройствам граждан в обход суда
17/08/23 9:33
«Дома порядок, белье постирано, рыба пожарена, а жены нет...»
16/08/23 17:44
Когда закончится бархатный сезон на курортах Кубани
16/08/23 16:14
Продажу алкоголя на летних верандах могут официально разрешить
16/08/23 9:49
Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в сентябре
15/08/23 15:37
Новости компаний
Жители Новосибирской области увеличили спрос на рублевые вклады ВТБ в 1,7 раза
17/08/23 12:43
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
17/08/23 10:38
Сбер установил в Сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика
16/08/23 16:23
Стартовал Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
16/08/23 11:03
Кредит для бизнеса без залога до 10 млн рублей
16/08/23 9:00
«Ростелеком» обеспечит системой видеонаблюдения избирательные участки НСО
15/08/23 17:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска