Раскрыты тайные места Новосибирской области, где растет много грибов

Где сейчас можно собирать грузди, белые, маслята и другие грибы? Готовьте корзины и ведра – покажем вам грибные места.

Мы внимательно изучили множество пабликов и групп в социальных сетях, где сегодня активно делятся фотографиями грибных уловов. И собрали самые урожайные грибные места Новосибирской области.

В Ордынском районе, около села Кирза, собирают много груздей, маслят, боровиков. Можно заглянуть и в Чингис. В Бурлинском ленточном бору встречаются белые, хотя найти уже сложнее – все хорошие места давно исхожены.

Спирино радует сыроежками. В Сузунском бору – грузди, белые, лисички, бычки, сыроежки. В Куйбышевском районе целые поляны груздей. В Коченёвском районе– белые, подосиновик, подберёзовик, но больше всего груздей. В посёлке Чик от грибной добычи «ломятся» багажники. Любители тихой охоты могут заглянуть и в леса Приозёрки.

Гостеприимные мошковцы приглашают за грибами к себе в район, говорят, грибов хватит всем. Особенно много белых на станции Барлак.

В лесах под Колыванью (район села Вьюны) массово собирают боровиков. Грибы растут на лесных опушках. В Новотроицке – урожай маслят. В Паутово собирают грузди, подберёзовики и обабки.

Есть грибы и в Кудряшовском бору, в основном, грузди. Продолжает радовать Караканский бор, где можно найти самые разные грибы. Гурманы едут в Завьялово за груздями и белым. В Искитимском районе много белых, подберёзовиков, груздей.

В Новосибирске тоже немало грибных мест. Из лесов Академгородка ведрами несут сыроежки, грузди, бычки. Микрорайон Светлый – это территория подосиновиков, белых грибов. Первомайский лес традиционно – маслята, сыроежки.

В Новосибирском районе — в районе сел Новокаменка, Комаровка, Каменка, Пашино, Верх-Тула – ведрами можно насобирать подосиновики, подберёзовики. В окрестностях Плотниково, Жеребцово вдоль Гусинобродского шоссе уродились грузди, молодые подосиновики, лисички.

Что самое интересное, червивых, трухлявых и старых грибов в лесах региона сейчас очень мало.