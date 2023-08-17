Ночную подсветку подключили в тестовом режиме у новосибирской телевышки

Теперь символ Новосибирска видно не только на левом берегу, но и на правом. Особенно вечером, когда башня светится. Высота конструкции, возведённой ещё в 1956 году, 196 метров. Заметить её можно даже с борта воздушного судна на подлёте к сибирской столице.

На качество сигнала, а он действует в радиусе 60 км, подсветка не повлияет. Специалисты нашли инженерные решения.

— В прошлом году покрасили башню. Выполнили обследование и расчет несущей способности на техническое состояние башни в целом, которое показало, что она в исправном состоянии и прослужит еще длительное время, – подчеркнул заместитель главного инженера филиала «Сибирский региональный центр» РТРС Евгений Акимов.

Монтировали огни альпинисты из Воронежа. Они украсили уже не одну телебашню в разных регионах страны. Работают в рамках федеральной программы Российской телерадиовещательной сети. Отмечают, что подсветка везде разная: у каждой свои узоры, картинки, надписи и режимы работы.

Кроме светодиодной ленты на телевышке планируют разместить прожекторы и медиа экран для трансляции тематических роликов. Например, в день России по всей башне будет развиваться флаг страны, а на мониторе высветятся поздравления.

Зажигать огни на вышке будут ежедневно с наступлением сумерек: зимой – с 19:00, летом – с 21:00.