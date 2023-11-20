Расписание ОГЭ и ЕГЭ-2024 озвучили в Новосибирске

На сайте регионального Минобра опубликованы приказы Минпросвещения и Рособрнадзора с датами выпускных испытаний в 2024 году.

Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля. Девятиклассники будут сдавать с 23 апреля по 21 мая.

Дальше начнется основной период сдачи экзаменов для 11-х классов: с 23 мая по 1 июля. Сначала в расписании стоят география, литература и химия. Русский язык будут принимать 28 мая, математику ― 31 мая.

ЕГЭ по обществознанию состоится 4 июня, по истории и физике – 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня.

С 20 июня по 1 июля проектом расписания предусмотрены резервные дни для проведения экзаменов по всем предметам.

Известен также срок дополнительного периода. Он продлится с 4 по 23 сентября.

Основной период для ОГЭ начнется с 24 мая и продлится до 2 июля. Дополнительный ― с 3 по 24 сентября.

По итогам проведения ГИА в 2023 году и подготовке к ГИА 2024 года Минобр также намерен провести несколько региональных тренировочных мероприятий в формате, аналогичном ЕГЭ и ОГЭ, по отдельным учебным предметам, в том числе по математике.