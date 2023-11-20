Виновник ДТП, в котором погиб директор спортшколы, подал апелляцию

Приговоренный к 7,5 годам тюрьмы водитель, устроивший смертельную аварию, подал апелляцию. Сибиряк устроил ДТП на Чуйском тракте, где погиб директор спортивной школы Искитимского района.

― 7 ноября 2023 года приговором Искитимского районного суда Новосибирской области Денис Кузнецов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, ― сообщает судебный департамент Новосибирской области.

ДТП произошло на Чуйском тракте в канун нового 2023 года ― 30 декабря. Пьяный Кузнецов выехал на встречку и врезался в «Тойоту», где ехал директор спортшколы. В результате от полученных травм руководитель образовательного учреждения скончался.

Виновник аварии посчитал приговор очень жестким и подал апелляцию.

Ранее редакция сообщала о том, что СК организовал проверку смертельного ДТП с маршруткой в Искитиме.