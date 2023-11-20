Новосибирский пианист Герман Уколов выиграл международный конкурс

Пианист из Новосибирска Герман Уколов одержал победу на международном конкурсе WPTA International Piano competition 2023. На этом конкурсе ему присуждена Первая премия. Об этом сообщается на сайте Новосибирской филармонии.

Уколов показал жюри видеозапись фортепианного концерта Рахманинова.

— Коллектив Новосибирской филармонии сердечно поздравляет Германа Уколова, — говорится в сообщении.

Конкурс был проведен фондом фонд Alink-Argerich Foundation. А в жюри сидели различные именитые музыканты из различных стран.

Герман Уколов родился в 1988 году в посёлке Маслянино Новосибирской области. В 2000 поступил в Новосибирскую специальную музыкальную школу, в класс профессора Мэри Симховны Лебензон, которая оставалась его педагогом и во время дальнейшего обучения в Новосибирской государственной консерватории.

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