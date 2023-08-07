Минкульт создаст федеральный реестр сказок

В России появится федеральный реестр сказок.

Он будет включать объекты нематериального этнокультурного достояния России — сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи.

Кроме того, перечень будет содержать сведения о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры. Заниматься наполнением реестра будет Минкульт.

Ранее редакция сообщала, что в распределении бюджетных средств на кино будут участвовать служители церкви.