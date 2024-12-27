Рассказываем о погоде в Новосибирске на Новый год

Ночью 31 декабря в Новосибирске ожидается температура от -14 до -16 градусов.

— Уже сейчас на небе видны облака, что является предвестником теплого фронта, — сообщила Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам метеорологов, с 28 по 30 декабря в регионе будет снегопад, который будет сопровождаться усиленным ветром.

Начиная с 31 декабря ожидается смещение облачности на восток, что приведет к восстановлению антициклона.

— В связи с этим температурный фон на юго-востоке области прогнозируется на уровне 17-18 градусов мороза, — отметил эксперт.

В первой декаде января 2025 года температура будет выше нормы на 3-5 градусов по всей территории Новосибирской области. Таким образом, можно говорить о том, что декада будет теплой.

— Если 1 и 2 числа будет сохраняться спокойная погода, то затем будет идти повышение от -13…-18 до -6…-11 в ночные часы. Днем от -6…-11 до -1…-5 градусов. С осадками в большинстве дней, — отметила синоптик.

Ранее редакция сообщала о том, что метро Новосибирска в Новый год будет работать до 2 часов ночи. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года метро будет работать по графику выходного дня.