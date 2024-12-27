Психолог рассказал новосибирцам, как справиться со стрессом в новогодние праздники

Основной причиной стресса в период новогодних праздников, по мнению новосибирского психолога Татьяны Проскуряковой, является единовременное решение многих задач из разных сфер жизни. В очень сжатые сроки необходимо подготовится к праздникам, завершить рабочие дела, посетить детские утренники, не запустить семейные обязанности… Для головного мозга такой огромный груз дел и информации может стать критичным.

— Особенно тяжело интровертам, любящим уединение и ощущающих дискомфорт в шумных компаниях. А у современной молодёжи и подростков нередко бывает социофобия — страх перед общением с большим количеством людей. Для них новогодние вечеринки могут стать серьёзным испытанием, — пояснила психолог Om1 Новосибирск.

Чтобы не допустить переутомления и вступить в череду праздников полным сил и энергии, необходимо соблюдать режим сна и питания. При этом эксперт добавляет, что затяжной стресс может привести не только к полному упадку сил, но и к развитию заболеваний.

Умеренность в употреблении спиртных напитков также поможет сохранить эмоциональный баланс, ведь алкогольная интоксикация может не только испортить настроение, но и серьёзно повлиять на здоровье и отношения с близкими, уверена Татьяна Проскурякова.

Советует психолог и как избежать тревоги одиноким людям, ведь новогодние праздники принято встречать семьей и в эти дни им наиболее тоскливо.

— Придумайте себе занятие заранее. Это может быть просмотр фильмов или кулинарные эксперименты. Главное — не позволять себе погружаться в чувство изоляции, — советует она.

Чтобы Новый год не стал источником стресса, психолог также рекомендует планировать все дела и равномерно распределять нагрузку, делегировать задачи и не пытаться угодить всем, потому что это просто невозможно. Лучше отнестись к большим вниманием и любовью к себе, и тогда все праздники будут наполнены любовью и вниманием, а не переживаниями и стрессами.

Ранее редакция сообщала о том, что врач Кормилина в Новосибирске рассказала о погибших от алкоголя в Новый год.