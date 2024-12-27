Льготные кредиты могут получить новосибирские предприниматели из сферы туризма

Минэкономразвития России начал отбор по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». До 3 марта 2025 года предприниматели могут подать свои заявки на строительство крупных гостиничных проектов, горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков, пояснил региональный Минэко.
— Льготные кредиты позволят инвесторам реализовать масштабные проекты, в том числе крупные отели, а также горнолыжные комплексы, парки развлечений и аквапарки, помогут совершенствовать инфраструктуру в уже действующих комплексах, — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
В этом году смягчены условия для получения льготного кредита при создании гостиниц на базе объектов культурного наследия: минимальное количество номеров в проекте снижено до 15, а площадь — до 500 кв. метров.
Кроме того, в рамкх программы можно получить финансирование на строительство двух и более гостиниц категории не ниже трех звезд в составе единого инвестиционного проекта с общим номерным фондом от 120 номеров. Обязательное услови – отели должны размещаться вдоль автомобильных дорог и могут входить в состав многофункциональных зон дорожного сервиса.
Обязательным условием участия в новых отборах станет наличие в гостинице не менее 5% номеров для размещения многодетных.
Напомним, в рамках программы льготного кредитования в России в настоящее время реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,2 трлн рублей. Из них 218 проектов по строительству гостиниц, девять аквапарков, три круглогодичных парка развлечений и девять горнолыжных комплексов.
Стоит отметить, что Новосибирск находится на пятом месте в топ-5 городов миллионников по интересу предпринимателей к открытию гостиничного бизнеса. Речь идет о об открытии отелей, глэмпингов и хостелов и т.д.
На инвестсовете области в декабре был анонсирован крупный проект по созданию на городском пляже Новосибирска парка развлечений и оздоровительного центра.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти намерены привлечь в регион автотуристов. Предпринимателям предложат принять участие в проектах по обустройству трасс и популярных мест отдыха.
Фото Infopro54, автор: Ирина Богданова.
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