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Льготные кредиты могут получить новосибирские предприниматели из сферы туризма

  • 27/12/2024, 17:15
Льготные кредиты могут получить новосибирские предприниматели из сферы туризма
В новых гостиницах бизнес должен предусмотреть номера для многодетных

Минэкономразвития России начал отбор по программе льготного кредитования в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». До 3 марта 2025 года предприниматели могут подать свои заявки на строительство крупных гостиничных проектов, горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков, пояснил региональный Минэко.

— Льготные кредиты позволят инвесторам реализовать масштабные проекты, в том числе крупные отели, а также горнолыжные комплексы, парки развлечений и аквапарки, помогут совершенствовать инфраструктуру в уже действующих комплексах, — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В этом году смягчены условия для получения льготного кредита при создании гостиниц на базе объектов культурного наследия: минимальное количество номеров в проекте снижено до 15, а площадь — до 500 кв. метров.

Кроме того, в рамкх программы можно получить финансирование на строительство двух и более гостиниц категории не ниже трех звезд в составе единого инвестиционного проекта с общим номерным фондом от 120 номеров. Обязательное услови – отели должны размещаться вдоль автомобильных дорог и могут входить в состав многофункциональных зон дорожного сервиса.

Обязательным условием участия в новых отборах станет наличие в гостинице не менее 5% номеров для размещения многодетных.

Напомним, в рамках программы льготного кредитования в России в настоящее время реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,2 трлн рублей. Из них 218 проектов по строительству гостиниц, девять аквапарков, три круглогодичных парка развлечений и девять горнолыжных комплексов.

Стоит отметить, что Новосибирск находится на пятом месте в топ-5 городов миллионников по интересу предпринимателей к открытию гостиничного бизнеса. Речь идет о об открытии отелей, глэмпингов и хостелов и т.д.

На инвестсовете области в декабре был анонсирован крупный проект по созданию на городском пляже Новосибирска парка развлечений и оздоровительного центра.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские власти намерены привлечь в регион автотуристов. Предпринимателям предложат принять участие в проектах по обустройству трасс и популярных мест отдыха.

Фото Infopro54, автор: Ирина Богданова.

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Рубрики : Бизнес Туризм ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : парк развлечения льготные кредиты гостиницы горнолыжный комплекс Аквапарк


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