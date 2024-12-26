Рассказываем, сколько стоит сходить в баню перед Новым годом в Новосибирске

В преддверии Нового года многие жители Новосибирска решаются на последнее посещение бани или сауны.

Эксперты 2ГИС провели анализ цен на посещение подобных заведений в столице Сибири. Чтобы хорошо пропариться перед началом нового года, можно выбрать одну из 264 компаний.

— Средняя стоимость часа в бане в городе составляет 1 552 рубля, а дешевле всего будет сходить в бани и сауны в Калининском районе — средняя стоимость часа в бане здесь чуть больше тысячи рублей, — рассказали аналитики.

Стоит отметить, что по статистике, средняя стоимость часа в бане в городах-миллионниках составляет 1513 рублей. Однако эта цифра может значительно различаться в зависимости от региона.

Так, например, самые высокие цены зафиксированы в Москве, Казани и Ростове-на-Дону — 2277 рублей, 2059 рублей и 1784 рубля за час соответственно. В то же время самые доступные бани можно найти в Омске, где стоимость часа парения составляет всего 900 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новогодняя ночь в коттедже обойдется новосибирцам минимум в 90 тысяч рублей. Такую цены запрашивают собственники только за проживание.