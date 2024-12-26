На «Разрезе Колыванском» выбрали лучшего работника года

Ежегодное трудовое соревнование проводят на «Разрезе Колыванском» (входит в Группу «Сибантрацит») уже 14 лет. В течение года на предприятии выбирают лучших работников месяца, которые становятся претендентами на почетное звание «Рабочий года».

Обращаясь к финалистам конкурса, генеральный директор АО «Разрез Колыванский» Александр Данильченко отметил, что, несмотря на все трудности, компания продолжает расти, и это во многом заслуга сотрудников.

— Мы прилагаем все усилия для того, чтобы «Разрез Колыванский» развивался и еще многие годы. А это значит, что будут сохраняться наши традиции. Одна из них – проведение конкурса «Рабочий года», потому что главная ценность компании –люди. Важно отмечать их заслуги и достижения. Сегодня на сцене – лучшие из лучших, и я желаю каждому удачи, — добавил руководитель компании.

Учитывая, что участники представляют разные профессии, оценить их профессиональные навыки непросто. Каждый из них в равной степени достоин победы. Поэтому на протяжении нескольких лет «Рабочего года» определяют с помощью генератора случайных чисел.

По словам Станислава Новикова, победителя конкурса «Рабочий года – 2024», он не надеялся на победу.

— Уже то, что я вошел в число 12 лучших сотрудников, имеет для меня огромное значение. Очень приятно осознавать, что мою работу замечают и ценят. В момент объявления победителя я испытывал сильное волнение, и сначала не мог поверить, что выиграл именно я. Эмоции невозможно описать словами. Этот день останется в моей памяти надолго, — добавил он.

Станислав Новиков трудится на предприятии водителем легкового автомобиля с 2020 года. Он активно участвует в различных процессах автотранспортного участка, касающихся ремонта и обслуживания технологического оборудования, и охотно делится своим опытом и знаниями с коллегами.

Конкурс «Рабочий года» также проводится на других активах Группы «Сибантрацит» в Новосибирской области. В ближайшее время станут известны имена лучших работников 2024 года на «Разрезе Восточном», «Обогатительном комплексе Листвянский» и в компании «Сибантрацит Майнинг».