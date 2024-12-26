«Мужчинам не заходить!»: принявшая ислам сотрудница школы запретила учителям заходить в кабинет

Сотрудница одной из Красноярских школ отказалась от рабочих коммуникаций с мужчинами и повесила на двери своего кабинета табличку с необычным запретом:

«Мужчинам в кабинет не стучать, не заходить и не заглядывать! в т.ч. и работникам школы! p.s. все вопросы решаются в приёмной у второго специалиста!»

По словам родителей учеников школы №78, «необъяснимое» произошло с секретарём учебного заведения после того, как она сменила веру, приняв ислам. Новоиспечённая мусульманка с недавних пор проживает с гражданином Таджикистана и следуют законам шариата.

Одна из мам рассказала Телеграм-каналу «Многонационал», что с начала учебного года на двери была размещена надпись со следующим содержанием «Мужчинам не заходить, спасибо!». Но недавно на её месте появилась новая, более информативная.

— За этой дверью сидит Ирина Валерьевна Л., которая приняла ислам, видать, в силу того, что проживает с гражданином Таджикистана. Но она пошла ещё дальше и повесила не так давно новую надпись. Вы только вдумайтесь в это, — возмущается сибирячка.

Женщина отметила, что администрация не то, чтобы не принимает никаких мер по поводу странного «посыла», но даже не обращает на это внимание.

— У нас и так учителей вечно не хватает, так тут ещё и против наших учителей вот такая вот деятельность. Куда смотрит администрация? Как это комментировать, даже не знаем. Для всех сотрудников школы — это новый межличностный опыт, от которого все только выигрывают, — заявила жительница Красноярска.

Напомним, в декабре 2024 года Управление мусульман (ДУМ) выпустило фетву, разрешающую мужчинам заключать до четырёх религиозных браков. Муфтий отмечал, что она не противоречит светским законам, так как речь не идёт о браках, заключённых в ЗАГСе.

Новость о разрешённом многоженстве вызвала шквал критики и осуждения со стороны жителей России.

Однако Генеральная прокуратура РФ буквально «зарубила» фетву и внесла представление председателю ДУМ муфтию шейху Равилю Гайнутдину.

В надзорном ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству, в России признается брак, заключённый исключительно в органах записи актов гражданского состояния. При этом не допускается заключение брака между лицами, если хотя бы одно из них уже состоит в другом зарегистрированном браке. А принятое ДУМ решение противоречит как российскому законодательству, так и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.