Рассказываем, во сколько обойдется новосибирцам главный новогодний салат

Наступила предновогодняя пора. В это время многие новосибирцы уже начинают закупаться различными продуктами для новогоднего стола. Особое место на столе россиян занимает такой салат, как «Оливье».

Чтобы знать примерную стоимость традиционного блюда для Нового года, эксперты составили индекс.

Для «Индекса Оливье» Центр стратегических разработок сделал подборку из трех разновидностей салата «Оливье», в зависимости от предпочтения россиян: колбаса, рыба или вегетарианский.

Стоит отметить, что расчеты проводились исходя из опубликованных цен на продукты на ресурсах Росстата.

Для среднестатистической семьи из 3-4 человек на новогоднем столе достаточно 800 граммов такого салата. Эти подсчёты основаны на том, что каждому достанется порции около 200 граммов.

В Новосибирской области вегетарианский «Оливье» обойдется жителям в 201 рубль. В него входят: грибы, картофель, морковь, огурец, горошек, репчатый лук, постный майонез, соль и зелень.

Второй по дороговизне становится классический салат «Оливье» с колбасой. Его приготовление будет стоить 208 рублей.

Самым дорогим является рыбный «Оливье», за который придется заплатить 688 рублей. В этот салат обычно кладут вместо колбасы филе красной рыбы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы планируют потратить на новогодний стол около десяти тысяч рублей. Более половины жителей региона намерены встречать Новый год семьей.