Рекламодателям

Рассказываем, во сколько обойдется новосибирцам главный новогодний салат

  • 12/12/2024, 17:46
Автор: Артем Рязанов
Рассказываем сколько будет стоит салат оливье в Новосибирской области
Самым дорогим оказался рыбный салат

Наступила предновогодняя пора. В это время многие новосибирцы уже начинают закупаться различными продуктами для новогоднего стола. Особое место на столе россиян занимает такой салат, как «Оливье».

Чтобы знать примерную стоимость традиционного блюда для Нового года, эксперты составили индекс.

Для «Индекса Оливье» Центр стратегических разработок сделал подборку из трех разновидностей салата «Оливье», в зависимости от предпочтения россиян: колбаса, рыба или вегетарианский.

Стоит отметить, что расчеты проводились исходя из опубликованных цен на продукты на ресурсах Росстата.

Для среднестатистической семьи из 3-4 человек на новогоднем столе достаточно 800 граммов такого салата. Эти подсчёты основаны на том, что каждому достанется порции около 200 граммов.

В Новосибирской области вегетарианский «Оливье» обойдется жителям в 201 рубль.  В него входят: грибы, картофель, морковь, огурец, горошек, репчатый лук, постный майонез, соль и зелень.

Второй по дороговизне становится классический салат «Оливье» с колбасой. Его приготовление будет стоить 208 рублей.

Самым дорогим является рыбный «Оливье», за который придется заплатить 688 рублей. В этот салат обычно кладут вместо колбасы филе красной рыбы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы планируют потратить на новогодний стол около десяти тысяч рублей. Более половины жителей региона намерены встречать Новый год семьей.

Источник фото: Freepik / Автор — timolina

187

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : салат оливье Новый год


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Женщин этот удар чаще всего настигает в возрасте 50 лет
Все материалы
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
В Новосибирске по концессии ведется строительство новых теплосетей
12/12/24 19:00
Город Энергетика&ЖКХ
В НГУ получили патент на базу данных пациентов с немелкоклеточным раком
12/12/24 18:30
Медицина Наука
Новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием
12/12/24 18:15
Бизнес Власть История
Маркетплейсы начали передавать информацию о своих продавцах налоговикам
12/12/24 18:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Рассказываем, во сколько обойдется новосибирцам главный новогодний салат
12/12/24 17:46
Общество
После ограбления «Локо-Банка» в Новосибирске возбудили уголовное дело
12/12/24 17:30
Право&Порядок
Новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи
12/12/24 17:00
Бизнес Власть Общество
Линейный ускоритель на СКИФе запустят в декабре
12/12/24 16:30
Бизнес Наука
Проектную документацию Дзержинской линии метро Новосибирска ждут к концу 2026
12/12/24 16:00
Бизнес Власть Транспорт
Бизнес-клуб по-модному
12/12/24 15:44
Бизнес Стиль жизни
«Хромым приделывали ноги, мертвых тянули за уши»: В Новосибирской области изменился подход к работе с концессиями и ГЧП
12/12/24 15:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирские ученые создали умный дом для калифорнийских червей
12/12/24 15:00
Бизнес Наука
Из новосибирского отделения «Локо-Банка» грабители вынесли почти 10 млн рублей
12/12/24 14:35
Право&Порядок
На станции метро «Спортивная» нет критичных недостатков
12/12/24 14:15
Бизнес Власть Транспорт
Нелегальный дилер доплатил более 18 млн рублей таможенных платежей
12/12/24 14:00
Право&Порядок
Одна тысяча памятных открыток будет отправлена в крупнейшие музеи мира
12/12/24 13:55
Бизнес Культура
Губернатор сообщил, когда откроют движение по четвертому мосту в Новосибирске
12/12/24 13:45
Бизнес Власть Транспорт
Цены на некоторые модели китайских автомобилей упали в Новосибирской области
12/12/24 13:30
В Новосибирске осудили замдиректора строительной компании за смерть крановщицы
12/12/24 13:00
Право&Порядок
Детей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в российские школы
12/12/24 12:25
Власть Образование Общество Политика
Популярное
Пенсионерке выплатят 500 тысяч за сломанное бедро у больницы под Новосибирском
12/12/24 14:30
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
11/12/24 17:45
Поезд насмерть сбил человека в Новосибирской области
11/12/24 13:00
Две сибирячки напали на полицейских в аэропорту Толмачево
11/12/24 10:30
Пара дерзких воров устроила бесплатный шопинг на Первомайке в Новосибирске
10/12/24 14:00
Неуловимый вор встал на колени после кражи в Новосибирске
9/12/24 18:00
Новости компаний
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30
Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области
12/12/24 10:05
Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке
12/12/24 9:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
11/12/24 10:33
Энергетики повышают надежность электроснабжения на левом берегу Новосибирска
10/12/24 10:25
Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях
6/12/24 12:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска