Новосибирцы планируют потратить на новогодний стол около десяти тысяч рублей

Традицию встречать Новый год в кругу семьи за праздничным столом поддерживает 56% новосибирцев. Заранее рассчитали горожане и стоимость застолья, на новогодние яства они планируют потратить в среднем 9600 рублей. Такими данными поделились аналитики SuperJob по результатам опроса экономически активного населения Новосибирска.

При этом большинство горожан будут встречать главный праздник года в узком семейном кругу. Так, 3 из 10 опрошенных организуют застолье на 2-4 человека, 14% — на 5-10 человек, еще 4% планируют собраться большой компанией (11 и более человек). Среди респондентов есть и такие, кто собирается праздновать в одиночестве (7%). Каждый третий вообще не планирует накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (16%) еще не определился по этому поводу.

Аналитики добавили, что планами накрыть новогодний стол на небольшую компанию до 4 человек чаще делились женщины (36% против 25% среди мужчин). А вот среди тех, кто вообще не собирается праздновать, чаще всего встречались мужчины (31% против 25% среди женщин). Большой компанией более 11 человек будут встречать Новый год новосибирцы моложе 35 лет.

На продукты и напитки для праздничного ужина горожане планируют потратить около 9600 рублей. Интересно, что озвученная горожанами цифра более чем на тысячу выше средней стоимости набора традиционного продуктового набора для новогоднего стола.

Так, самая распространенная новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков —бутылка шампанского и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

Корреспондент редакции Infopro54 прошел по новосибирским магазинам и оценил, в какую сумму обойдется покупка продуктов для новогоднего стола.

Из горячих блюд чаще всего горожане выбирают курицу с картошкой. Двухкилограммовый бройлер обойдется в 360 рублей, а полкило картошки — в 47 рублей. Таким образом, итоговая стоимость горячего блюда составит 407 рублей. Овощная нарезка в среднем обойдется в 250 рублей.

Большинство горожан обязательным атрибутом новогоднего стола считают бутерброды с красной икрой. И это самая дорогая закуска: продукты для 12 бутербродов стоят в среднем в 2 225 рублей. Столько же бутербродов со шпротами обойдутся в 129 рублей — ровно столько стоит баночка рыбного продукта в новосибирском «Магните». На мясную и сырную тарелку здесь же придется потратить 719 рублей, если приобрести два разных вида колбасы и сыр одного вида.

Салат «Оливье», как уже подсчитали РИА Новости, обойдется в 553 рубля на четверых, а «Сельдь под шубой» — в 261 рубль. За баночку солений в новосибирском супермаркете надо будет заплатить минимум 242 рубля: 169 рублей — за маринованные огурчики и 72 рубля — помидоры. Фруктовая нарезка в этом году обойдется минимум в 920 рублей, а стоимость торта в среднем составит 800 рублей.

Бутылка шампанского, без которого невозможно представить новогоднюю ночь, в среднем стоит в этом году 464 рубля, вино — 473 рублей, а бренди — 420 рублей. Упаковка чая «Гринфилд» обойдется горожанам в 99 рублей, сок и минералка 94 и 64 рубля соответственно.

Таким образом, средняя стоимость новогодней корзины для новосибирцев составит 8400 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские Деды Морозы и Снегурочки выложили новогодние прайсы. Цена за традиционное поздравление доходит до 35 тысяч рублей.