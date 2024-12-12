После ограбления «Локо-Банка» в Новосибирске возбудили уголовное дело

Прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту ограбления отделения банка «Локо-банк» на улице Гоголя в Новосибирске.
— Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения на отделение банка, — говорится в сообщении ведомства.
По информации правоохранителей, грабеж произошел утром 12 декабря. Неизвестный связал троих сотрудников «Локо-банка» в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону. Там он похитил 9,5 миллионов рублей. После чего скрылся в неизвестном направлении.
На данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
АО КБ «Локо-банк» — универсальный российский коммерческий банк, основанный в 1994 году. Головной офис находится в Москве.
В Новосибирске, по данным 2Гис, находится лишь одно отделение банка.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске домушники пытались вскрыть квартиру, но нарвались на ее хозяина. Дерзкие грабители попали в объектив камеры наблюдения.
Источник фото: АСТ-54
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