Маркетплейсы начали передавать информацию о своих продавцах налоговикам

С 1 января 2025 года крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries, Ozon, ЯндексМаркет, Мегамаркет и Авито в тестовом режиме начнут передавать в Федеральную налоговую службу информацию о продавцах для выявления схем «дробления» бизнеса.

По новому законопроекту маркетплейсы обяжут делиться с ведомством сведениями о доходах селлеров, а также о суммах агентских вознаграждений. При этом налоговиков интересуют не все продавцы, а лишь те, у которых выявят признаки дробления бизнеса. Таким образом ФНС планирует создать условия, при которых компании смогут видеть свои налоговые риски и корректировать работу.

Предусмотрены законом и налоговые послабления. Так, предпринимателям, добровольно отказавшимся от системы дробления в течение 2025–2026 годов, полагается налоговая амнистия в виде списания доначисленных налогов и штрафов за 2022–2024 годы.

Предполагается, что маркетплейсы смогут заранее выявлять риски и адаптировать свои внутренние системы контроля, чтобы вовремя выявлять и предотвращать нарушения. Законодатели уверены, что новые меры смогут повысить ответственность селлеров за соблюдение налогового законодательства. Однако президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко уверен, что это может привести к оттоку продавцов с маркетплейсов.

— Если у одного селлера всего пять ИП и он дробился, то его оборот может доходить до одного миллиарда в месяц. То есть в день его приход составляет 3-5 миллионов. Чтобы объединить все пять личных кабинетов в один, продавцу надо вывести с них все остатки, предварительно остановив продажи. На это может потребоваться как минимум неделя. То есть убытки селлера будут исчисляться миллионами, — говорит он.

Собеседник Infopro54 добавил, что у налоговиков уже разработана четкая дорожная карта по внедрению новой системы на маркетплейсы. Более того, тестирование было запущено еще 1 декабря текущего года.

— Обмен данными уже идет. И сейчас мы, в свою очередь, активно прорабатываем такой инструмент, чтобы селлеры могли передавать товарные карточки в единый кабинет со всеми остатками. Но уже сейчас становится понятно, что не всем продавцам удастся избежать судебных разбирательств и уголовных дел. Поэтому некоторого оттока селелеров из маркетплейсов избежать едва ли удастся, — констатировал Москаленко.

Напомним, налоговики начали применять отраслевой подход к анализу деятельности компаний и начислению налогов в регионе. Все отрасли, которые уже попали в поле зрения налоговиков, увеличили отчисление налогов в бюджет и переформатировали свою деятельность.

Ранее редакция сообщала о том, что российским маркетплейсам не хватает сильных конкурентов. Появление новых игроков заставит этот сегмент рынка развиваться более эффективно и более внимательно относиться к потребностям селлеров и покупателей.